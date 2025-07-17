Edinilen bilgilere göre, sosyal medya üzerinden organize olan protestocular, ABD’nin İsrail’e verdiği desteği sembolik bir şekilde protesto etmek amacıyla elçilik binasının önünde toplandı. Kırmızı boya şişeleriyle elçiliğin dış cephesine yönelik gerçekleştirilen saldırı, kısa sürede güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Görgü tanıkları, olayın saniyeler içinde gerçekleştiğini ve emniyet güçlerinin çevrede geniş güvenlik önlemleri aldığını aktardı. Polis ekipleri, kalabalığı dağıtmak için sözlü uyarılarda bulundu ve grubu bölgeden uzaklaştırdı. Eylemciler arasında herhangi bir gözaltı olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Protestoda kullanılan kırmızı boyanın, Gazze’de yaşanan sivil kayıpları ve dökülen kanı temsil ettiği düşünülüyor. Eylemin barışçıl mesaj taşıdığı, ancak diplomatik temsilciliklere yönelik gerçekleştirilen bu tarz saldırıların hassasiyet doğurduğu ifade ediliyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Büyükelçilik binasında maddi hasar oluşup oluşmadığı henüz netlik kazanmadı.