Grup; Mina Solak, Esin Bahat, Zeynep Sude Oktay, Lidya Pınar, Sueda Uluca ve Emine Hilal Yelekçi’den oluşuyor ve söz konusu konser, grup için +18 olarak düzenlenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konser sırasında sergilenen dans ve gösteriler nedeniyle Manifest hakkında “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlarından resen soruşturma başlatmıştı. Başsavcılığın açıklamasında, eylemlerin toplumun ortak edep duygularını ihlâl edebileceği ve çocuk ile gençlerin ahlâkî gelişimini olumsuz etkileyebileceği ifade edilmişti.

Grup üyeleri, savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkeme tarafından yurt dışına çıkış yasağı ve düzenli imza şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla, Manifest konserine dair görüntü ve paylaşımlara artık erişim sağlanamıyor.