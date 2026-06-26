Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ermenistan'ı ve Azerbaycan'ı ziyaret edecek.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, gelecek hafta Ermenistan'ı ve Azerbaycan'ı ziyaret edecek. AB, Leyen'in Ermenistan ziyaretinin Rusya'nın siyasi baskısıyla karşı karşıya olan Ermenistan'a destek amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Ermenistan'da AB üyeliği hedefi doğrultusunda çalışmalar yürüten Başbakan Nikol Paşinyan, uluslararası gözlemcilerin 'Rusya'nın bariz müdahalesi ve baskısı' olarak nitelendirdiği sürece rağmen bu ay yapılan seçimleri yeniden kazanmıştı. Rusya yönetimi ise, iddiaları reddederek, Batılı ülkeleri seçimlere Paşinyan lehine müdahale etmekle suçlamıştı.