Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin bu yıl 9’ncusunu düzenlediği Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’ne, “Kongremize Sen De Katıl, Darüşşafakalı Öğrencilerin Nitelikli Eğitimine Destek Ol!” sosyal sorumluluk projesi ile destek veriyor.

Kongreye kayıt yaptıran her katılımcı adına A1 Capital tarafından kurucusu Sayın Murat Güler adına Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağış yapılacak. Böylelikle babası ve/veya annesi hayatta olmayan, ekonomik imkânları sınırlı ancak başarılı öğrencilerin nitelikli eğitime erişim süreçlerine katkı sağlanacak.

Güler Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Asiye Güler; “Güler Yatırım Holding çatısı altında faaliyetlerini sürdüren A1 Capital olarak, kurucumuz Sayın Murat Güler’in eğitime verdiği önemi ve desteği sürdürmeyi asli bir sorumluluk kabul ediyoruz. Bu doğrultuda yalnızca sermaye piyasalarının gelişimine değil, eğitimin dönüşümüne de katkı sağlamaya devam ediyoruz. Darüşşafaka’nın 1863’ten bu yana sürdürdüğü ‘Eğitimde Fırsat Eşitliği’ misyonunu desteklemekten onur duyuyor; ülkemizin geleceğini inşa edecek çocuklarımıza her alanda katkı sunmayı sürdürüyoruz. Bu noktada 9. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi sosyal sorumluluk projesine destek olmamıza vesile olan Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’ne de ayrıca teşekkür ederiz. ” dedi.

Darüşşafaka Cemiyeti’ne isteyen herkes www.darussafaka.org adresindeki “Bağış Yap” bölümünden de eğitime bireysel katkı sağlayabilirler.

Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’ne Kayıt ve Katılım Ücretsiz