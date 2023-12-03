2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Finalleri'nin kura töreni, Almanya'da düzenlendi. Turnuvaya ev sahipliği yapacak Almanya'nın Hamburg kentindeki Elbphilharmonie Konser Salonu, kura törenine ev sahipliği yaptı.

TÜRKİYE 2. TORBADAN KATILDI

TSİ 20.00'de başlayacak organizasyona Türkiye, ikinci torbadan katıldı.

İŞTE GRUPLAR:

A Grubu: Almanya, Macaristan, İskoçya, İsviçre

B Grubu: İspanya, Arnavutluk, Hırvatistan, İtalya

C Grubu: İngiltere, Danimarka, Slovenya, Sırbistan

D Grubu: Fransa, Avusturya, Hollanda, Play-off A Yolu'nun kazananı

E Grubu: Belçika, Romanya, Slovakya, Play-off B Yolu'nun kazananı

F Grubu: Portekiz, TÜRKİYE, Çekya, Play-off C Yolu'nun kazananı

ORGANİZASYON ŞEMASI

24 takımın yer alacağı turnuvada, 6 grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak. Bu aşamadan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek.

PLAY-OFF'TAN GELECEK TAKIMLAR 21-26 MART'TA BELLİ OLACAK

Grupları belirlenen diğer 3 takım ise 21-26 Mart tarihlerinde yapılacak EURO 2024 play-off turunu geçmelerinin ardından finallerde yer alacak. EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek.