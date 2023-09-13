FIBA Kadınlar dünya sıralaması açıkladı. FIBA'nın resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, ilk sırada 834.6 puanla ABD yer alırken, onu 687.1 puanla Çin ve 668.3 puanla Avustralya takip etti.



A Milli Kadın Basketbol Takımı ise 409.5 puanla 3 basamak gerileyerek 14. sıraya yerleşti.

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nı kazanan Belçika, bir sıra yükseldi. Belçika 6. sıraya 654.6 gibi yüksek bir puanla gelirken, 643.8 puandaki Fransa'yı geride bıraktı. FIBA Kadınlar Asya Kupası 2023'ü kazanan Çin ise 2. sıradaki yerini korudu.

Brezilya, FIBA Kadınlar AmeriCup 2023 zaferiyle 612.6 puanla 7 basamak atlayarak 8. sıraya yükseldikten sonra yeniden ilk 10 arasında yer aldı.

Sıralamada ilk 20’de yer alan ülkeler şöyle:

1 - ABD: 834.6 puan

2 - Çin: 687.1 puan

3 - Avustralya: 668.3 puan

4 - İspanya: 662.1 puan

5 - Kanada: 655.4 puan

6 - Belçika: 654.6 puan

7 - Fransa 643.8 puan

8 - Brezilya: 612.6 puan

9 - Japonya: 604.4 puan

10 - Sırbistan: 579.3 puan

11 - Nijerya: 528.9 puan

12 - Porto Riko: 494.1 puan

13 - Kore: 450.6 puan

14 - Türkiye: 409.5 puan

15 - İtalya: 378.6 puan

16 - Mali: 362.1 puan

17 - Bosna Hersek: 353.2 puan

18 - Yunanistan: 343.9 puan

19 - Macaristan 342.5 puan

20 - Senegal 316.3 puan