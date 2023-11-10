A Milli Futbol Takımı’nın 18 Kasım’da özel maçta karşılaşacağı Almanya ve 21 Kasım’da UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri mücadelesinde Galler maçlarının kadrosu belli oldu. TF'nin resmi internet sitesinden açıklanan kadroda ekim ayında oynanan Hırvatistan ve Letonya maçlarının kadrosunda bulunmayan Berat Özdemir, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve sakatlığını atlatan Mert Günok, Çağlar Söyüncü ve Cengin Ünder davet edildi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella tarafından belirlenen kadroda yer alan futbolcular şöyle:

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Ertaç Özbir (Adana Demirspor), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)



Defans: Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Kaan Ayhan (Galatasaray), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Rıdvan Yılmaz (Rangers),



Orta saha: Berat Özdemir (Trabzonspor), Berkan Kutlu (Genoa), Emre Akbaba (Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Salih Özcan (Borussia Dortmund)



Forvet: Abdulkadir Ömür (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (Adana Demirspor), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Kenan Yıldız (Juventus), Bertuğ Yıldırım (Stade Rennais FC), Yusuf Yazıcı (Lille)