Haziran ayı ve yılın ilk yarısına ait dış ticaret verileri açıklandı. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ilgili verileri yazılı olarak paylaştı. Buna göre, Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat yüzde 10,6 oranında azalışla 18 milyar 569 milyon dolar, ithalat yüzde 4,1 oranında azalışla 25 milyar 4 milyon dolar oldu. 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde ise ihracat yüzde 2,0 oranında artışla 125 milyar 446 milyon dolar, ithalat yüzde 8,5 oranında azalışla 168 milyar 686 milyon doları buldu.

Haziran ayında dış ticaret hacmi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 oranında azalarak 43 milyar 574 milyon dolara gerilerken, yılın ilk yarısında yüzde 4,3 oranında azalarak 294 milyar 132 milyon doları gördü.

İhracatın ithalatı karşılama oranı haziranda 5,4 puan azalarak yüzde 74,3 olurken, Ocak-Haziran döneminde yüzde 74,4 oldu. Haziran ayında dış ticaret açığı yüzde 21,4’lük artışla 6,4 milyar dolara ulaşırken, altı aylık dönemde yüzde 29,5’lik düşüşle 43,2 milyar dolara indi.

Verileri değerlendiren Ticaret Bakanlığı, haziran ayında ihracatta takvim etkisinden kaynaklı geçici bir düşüş yaşandığını belirterek, şu açıklamaları paylaştı: “2024 yılı Haziran ayında 9 günlük bayram tatili yanında, ihracatın düşük gerçekleştiği 5 adet hafta sonu bulunurken, bayram haftası hariç ihracatın hafta içi en yüksek yapıldığı iki iş gününün eksik olması, negatif takvim etkisi olarak ortaya çıkmıştır. İthalatta ise aşağı yönlü seyrin devam ettiği görülmektedir. İhracatımızı katma değerli ve yüksek teknolojili sektörlere yönlendirmek, ihraç edilen mal ve hizmetleri çeşitlendirmek, yerli üreticilerimizi ve dolayısıyla ihracatımızı ithalattan kaynaklanan haksız rekabet ve zarara karşı korumak amacıyla Ticaret Bakanlığı olarak çalışmalarımızı aktif bir şekilde sürdürüyoruz.”