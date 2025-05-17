Yatırım ve İş Birliği Masaya Yatırıldı

Zirve kapsamında düzenlenen panellerde Türkiye ve Kuzey Makedonya arasındaki ekonomik iş birliği imkanları ele alındı. Çok sayıda iş insanının katılımıyla gerçekleşen B2B görüşmeler, somut iş birliklerinin kapısını araladı. Program, Şahterm’in Üsküp’teki yeni fabrikasının temel atma töreniyle devam edecek.

Zirveye Üst Düzey Katılım

Zirveye Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı ve Çevre Bakanı Izet Medziti, Avrupa İşleri Bakanı Orhan Murtezani, Enerji Bakanı Sanja Bojinovska, Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy ve Kuzey Makedonya Bursa Fahri Konsolosu Halil Bedzeti gibi önemli isimler katıldı. Türk iş dünyasını ise Şahterm Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Şahin ve RUMELİSİAD Başkanı Murat Evke temsil etti.

“Geçmişin Gölgesinde Değil, Işığında Büyüdük”

Açılışta konuşan RUMELİSİAD Başkanı Murat Evke, Rumeli’den Anadolu’ya uzanan gönül köprülerinin ekonomik iş birlikleriyle daha da güçlendiğini vurguladı. “Rumeli sadece bir coğrafya değil, çalışkanlık, cesaret ve yenilikçiliğin simgesidir” diyen Evke, Şahterm’in Üsküp’teki yatırımıyla bu vizyonun somutlaştığını belirtti.

Evke, RUMELİSİAD üyelerinin toplamda 60 binden fazla kişiye istihdam sağladığını ve 2023 yılında Balkan ülkelerine ihracatlarını %18 artırarak 900 milyon dolar seviyesini aştıklarını açıkladı.

Medziti: “Türkiye Bizim Güçlü Müttefikimiz”

Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı Izet Medziti, Türkiye’nin sadece ekonomik bir ortak değil, aynı zamanda stratejik bir müttefik olduğunu vurguladı. “Türkiye ile kurduğumuz dostane ilişkiler, bölgesel barış ve istikrarın da teminatıdır” diyen Medziti, Türk yatırımcılara kapılarının sonuna kadar açık olduğunu ifade etti.

Murtezani: “İlişkilerimiz Stratejik Derinlik Kazanıyor”

Avrupa İşleri Bakanı Orhan Murtezani ise konuşmasını Türkçe yaptı ve iki ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha da güçlendiğini söyledi. Türkiye'nin katkılarıyla Kuzey Makedonya ekonomisinin ivme kazandığını ifade eden Murtezani, karşılıklı yatırımlarla bu sürecin sürdürülebilir hale geldiğini belirtti.

Bojinovska: “Yeni Ufuklar Açılıyor”

Enerji Bakanı Sanja Bojinovska da Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki ekonomik ilişkilerin her alanda geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Bursa’da açılan fahri konsolosluk ofisinin bu ilişkilerin kurumsallaşmasında önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Büyükelçi Ulusoy: “Ticaret Hacmi 2 Milyar Dolara Ulaşacak”

Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy da iki ülke arasında ticaret hacminin 1 milyar dolara yaklaştığını belirterek, hedefin bu hacmi kısa vadede 2 milyar dolara çıkarmak olduğunu söyledi. Türk şirketlerinin Kuzey Makedonya’da yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdiğini ve 10 bin kişiye istihdam sağladığını belirten Ulusoy, Şahterm’in yatırımıyla bu katkının daha da artacağını kaydetti.

Faruk Şahin: “Avrupa’nın Isıtıcı Üssünü Kuracağız”

Zirvenin dikkat çeken isimlerinden biri olan Şahterm Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Şahin, Kuzey Makedonya’da temeli atılacak fabrikanın endüstri 4.0 teknolojileriyle donatılacağını belirtti. “Batıdaki rakiplerimiz doğuya yönelirken biz, barışçıl yapısıyla dikkat çeken bu Balkan ülkesine yatırım yapmayı tercih ettik” diyen Şahin, önümüzdeki beş yıl içinde Kuzey Makedonya’yı Avrupa’nın elektrikli ısıtıcı üretim üssü haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Karşılıklı Turizm de Artıyor

Büyükelçi Ulusoy, 2024 yılında 280 bin Türk turistin Kuzey Makedonya’yı, 250 bin Kuzey Makedonyalı turistin ise Türkiye’yi ziyaret ettiğini açıkladı. Türk Hava Yolları’nın Ohrid uçuşlarının başlaması da bu karşılıklı turizm trafiğini daha da artıracak.