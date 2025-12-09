Sürücüler “Bugün benzin ne kadar?”, “Motorin fiyatı kaç TL?”, “LPG fiyatları düştü mü?” gibi sorulara yanıt ararken, 9 Aralık 2025 Salı günü güncel akaryakıt fiyatları belli oldu.

Benzine İndirim Beklentisi Var mı?

Küresel petrol piyasalarında yaşanan belirsizlik ve kur hareketliliği, akaryakıt fiyatlarında yeni bir indirimin olup olmayacağı sorusunu gündeme taşıyor. Sektör temsilcileri, brent petrolün seyrine göre yeni bir indirimin “yakın dönemde mümkün olabileceğini" değerlendirirken, henüz resmi bir indirim açıklaması yapılmış değil.

9 Aralık 2025 Güncel Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

Avrupa Yakası

Benzin: 54,40 TL

Motorin: 55,08 TL

LPG: 28,51 TL

Anadolu Yakası

Benzin: 54,25 TL

Motorin: 54,93 TL

LPG: 27,88 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 55,26 TL

Motorin: 56,11 TL

LPG: 28,40 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 55,60 TL

Motorin: 56,45 TL

LPG: 28,33 TL

Akaryakıt Fiyatları Neden Değişiyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları;

Brent petrol fiyatı,

Döviz kuru,

ÖTV ve KDV gibi vergiler,

Uluslararası ürün fiyatları

gibi faktörlere bağlı olarak günlük değişebiliyor.