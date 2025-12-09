Sürücüler “Bugün benzin ne kadar?”, “Motorin fiyatı kaç TL?”, “LPG fiyatları düştü mü?” gibi sorulara yanıt ararken, 9 Aralık 2025 Salı günü güncel akaryakıt fiyatları belli oldu.
Benzine İndirim Beklentisi Var mı?
Küresel petrol piyasalarında yaşanan belirsizlik ve kur hareketliliği, akaryakıt fiyatlarında yeni bir indirimin olup olmayacağı sorusunu gündeme taşıyor. Sektör temsilcileri, brent petrolün seyrine göre yeni bir indirimin “yakın dönemde mümkün olabileceğini" değerlendirirken, henüz resmi bir indirim açıklaması yapılmış değil.
9 Aralık 2025 Güncel Akaryakıt Fiyatları
İstanbul Akaryakıt Fiyatları
Avrupa Yakası
-
Benzin: 54,40 TL
-
Motorin: 55,08 TL
-
LPG: 28,51 TL
Anadolu Yakası
-
Benzin: 54,25 TL
-
Motorin: 54,93 TL
-
LPG: 27,88 TL
Ankara Akaryakıt Fiyatları
-
Benzin: 55,26 TL
-
Motorin: 56,11 TL
-
LPG: 28,40 TL
İzmir Akaryakıt Fiyatları
-
Benzin: 55,60 TL
-
Motorin: 56,45 TL
-
LPG: 28,33 TL
Akaryakıt Fiyatları Neden Değişiyor?
Türkiye’de akaryakıt fiyatları;
-
Brent petrol fiyatı,
-
Döviz kuru,
-
ÖTV ve KDV gibi vergiler,
-
Uluslararası ürün fiyatları
gibi faktörlere bağlı olarak günlük değişebiliyor.
9 Aralık 2025 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında büyük şehirlerde küçük farklar olsa da genel seviye korunuyor. Sektör kaynakları, petrol fiyatlarında aşağı yönlü hareketin sürmesi hâlinde benzin için sınırlı bir indirimin gündeme gelebileceğini belirtiyor.