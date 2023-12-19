Batman Çamlıtepe Mahallesinde eşi ve çocukları ile yaşayan 75 yaşındaki İzzettin Bukar, alzheimer hastalığı ile mücadele ediyor. Kimliği olmadığı için hastanede sorun yaşayan 75 yaşındaki Bukar, yetkililerden kimliğinin çıkarılmasını istedi.



“Babam 75 yıldır kimliksiz yaşıyor”

Babasının 75 yıldır kimliği olmadığını söyleyen Kader Kurt, “75 yıldır babamın kimliği yok. Bu yaşına kadar hiç kimliği olmamış. Üvey annesi babamın kimliğini çıkartmamış. Uzun yılar kimliksiz yaşamaya devam etti. Biz çocukları olarak kimliğinin çıkartılmasını istiyoruz. Babamı hastaneye götürürken çok zorluk çekiyoruz. Her seferinde kimlik istiyorlar. Hastalandığında elim kolum bağlı, nüfusa getirdiğimde konuşmasını istiyorlar, babam alzheimer hastası, iyileşmesini bekliyoruz ama iyileşme konusunda ilerlemiyor. Babamın kimliğinin çıkartılmasını ve onu hastaneye rahat bir şekilde götürmek istiyorum. Babamın hastalığı ilerlediği için kendi ihtiyaçlarını gideremiyor. Bir evladı olarak ben onun kişisel bakımlarını gidermeye çalışıyorum. Batman Eğitim Araştırma Hastanesine gittim kimliği olmadığı için müdahale edemediler daha sonra polis geldi adli vaka olarak girişi yapıldı. Babamın tahlilleri yapıldı beyinde damar tıkanıklığı vardı. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi orada ameliyat oldu. Kimliği olmadığı için hastanın masraflarının ödenmesini istediler. İlaçlarını bile alırken kendimiz alıyoruz. Yetkililerden tek ricam babamın kimliğinin çıkartılması. Nüfusa 2 defa gittik. Babam yoğun bakımdayken gitmiştik onların bize söylediği babanız gelsin öyle yardımcı oluruz. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra tekrar gittik babam soruları yanıtlayamadı. Alzheimer hastası olduğu için sorulara cevap veremiyor. Bize dediler iyileşip gelsin. Kimliğimde babamın adı geçiyor İzzetin diye ama ölü veya sağ değil sadece ismi geçiyor” dedi.