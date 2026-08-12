TUSAF Başkan Vekili Veysi Duyan, Ankara'da Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TUSAF yönetimi ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Ankara'da gerçekleştirilen toplantıda, yeni hasat dönemi başta olmak üzere tarım ve gıda sektörünün güncel durumu, ithalat ve ihracat süreçleri ile üretici ve sanayicilerin beklentileri ele alındı. Toplantıya TUSAF Başkan Vekili olarak katılan Veysi Duyan, sektörün sahada karşılaştığı sorunların, dış ticaret süreçlerinin ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerin ilgili bakanlıklar ve sektör temsilcileriyle birlikte ele alınmasının önemine dikkat çekti.

Veysi Duyan, üreticinin emeğinin korunması, sanayicinin desteklenmesi ve sektörün daha güçlü bir yapıya kavuşması adına çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.