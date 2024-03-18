FA Cup Çeyrek Final mücalelesinde Manchester United, Old Trafford'da Liverpool ile karşılaştı. Müsabakanın 10. dakikasında Scott McTominay, perdeyi açan isim olurken, konuk ekip Alexis Mac Allister ve Mohamed Salah'ın golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. Manchester ekibi 87. dakikada Antony'nin golüyle maçta eşitliği sağlarken, bu golle uzatmalara gidildi. Liverpool, 105. dakikada Harvey Elliott'ın golüyle yeniden öne geçerken Marcus Rashford 112'de skoru 3-3'e getirdi. Uzatmaların son dakikasında hızlı gelişen Manchester atağında Garnacho'dan aldığı pasla topu ağlara gönderen Diallo, takımını öne geçirirken gol sevincinde formasını çıkardığı gerekçesiyle ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Erik ten Hag'ın öğrencileri bu sonuçla kupada yarı finale yükseldi.