Sürücüler ise her gün “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin fiyatı kaç TL?”, “LPG fiyatı arttı mı?” sorularının yanıtını araştırıyor. İşte 6 Kasım 2025 Perşembe günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları…

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 53,64 TL

Motorin: 55,47 TL

LPG: 27,71 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 53,47 TL

Motorin: 55,33 TL

LPG: 27,08 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 54,50 TL

Motorin: 56,50 TL

LPG: 27,60 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 54,84 TL

Motorin: 56,77 TL

LPG: 27,82 TL

Akaryakıt Fiyatlarını Neler Etkiliyor?

Global petrol piyasalarındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve Türkiye’de uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde en önemli etkenler arasında yer alıyor. Brent petrolün varil fiyatında yaşanan artışlar, iç piyasada da doğrudan pompa fiyatlarına yansıyor.

Güncel Fiyatlar Nasıl Takip Edilir?

Akaryakıt fiyatları, şehirler arası farklılık gösterebiliyor. Sürücüler, bulundukları bölgedeki en uygun yakıt fiyatlarını EPDK, akaryakıt dağıtım şirketleri veya güncel fiyat platformları üzerinden takip edebiliyor.