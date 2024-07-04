Mimarisinde Karadeniz'in dalgalarından esinlenilen ve Karadeniz Bölgesi'nin en büyük müzesi olan Samsun Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından 13 Mart'ta açıldı. Eski arkeoloji ve etnografya müzesinden taşınan eserlerin yanı sıra eşi benzeri olmayan birçok tarihi ve kültürel eserin de sergilendiği müze, yerli ve yabancı birçok turistin ilgi odağı oldu. Resmi rakamlara göre müzeyi, açılalı 4 ay olmadan 100 binden fazla kişi gezdi.



Eşi benzeri olmayan eserler

Samsun Müzesi, Güney Mamudu fosilinin de yer aldığı 545 milyon yıllık deniz lalesi fosili ve diğer fosiller yanı sıra, 5 bin yıl önce yapılan beyin ameliyatının izlerini taşıyan kafatası, Karun Hazinesi'nden sonra en değerli hazine olarak gösterilen Amisos Hazinesi, Amisos Mozaiği, Tunç Çağı’na ait savaş ve avcılık malzemeleri, Karadeniz Bölgesi’ndeki ilk insan yerleşkesinin buluntuları, pişmiş topraktan yapılan lahit mezarlar, MÖ 5900’lü yıllara ait volkanik cam kaya eserler, Hitit Dini Merkezi Nerik’te bulunan esrarengiz tabletler ve eserlere ev sahipliği yapıyor.