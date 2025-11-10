Kimler, Ne Zaman Başvuru Yapabilecek?

Emlak Uzmanı Mustafa Özelmacıklı, başvuru süreci hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Özelmacıklı, sistemsel yoğunluğu azaltmak için e-Devlet başvurularının ilk 5 gün T.C. kimlik numarasının son hanesine göre alınacağını belirtti:

10 Kasım: Son hanesi “0” olanlar

11 Kasım: Son hanesi “2” olanlar

12 Kasım: Son hanesi “4” olanlar

13 Kasım: Son hanesi “6” olanlar

14 Kasım: Son hanesi “8” olanlar Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 31-33 aralığına yükseltti İçeriği Görüntüle

15 Kasım itibarıyla kimlik numarası sınırlaması olmadan tüm vatandaşlar başvuruda bulunabilecek.

e-Devlet başvuruları 18 Aralık 2025’te, banka şubeleri üzerinden yapılan başvurular ise 19 Aralık 2025’te sona erecek.

Başvuru Ücreti 5.000 TL — Şehit Ailelerine Ücret Yok

Başvuru bedeli 5.000 TL olarak belirlendi. Ancak Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri için bu ücret alınmayacak ve başvurular sadece banka şubeleri üzerinden yapılacak.

Özelmacıklı, başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken noktaları da hatırlatarak şunları söyledi:

“e-Devlet üzerinden yapılan başvurularda, yetkili bankalar başvuru sahibi adına hesap açarak IBAN numarasını SMS ile iletecek. Başvuru ücreti yalnızca bu hesaba EFT, havale ya da ATM yoluyla yatırılmalı. Süresi içinde ödeme yapılmazsa başvuru iptal olur.”

Kurada Çıkmayanlar Ücretini Geri Alabilecek

Kurada hak sahibi olamayan vatandaşlar, kura tarihinden itibaren 5 iş günü sonra, başvuru yaptıkları bankanın şubesi veya ATM’sinden 5.000 TL başvuru ücretini geri alabilecek.

İkamet Şartı ve Başvuru Kriterleri

Başvuru yapacak kişilerin, proje bölgesinde en az 1 yıldır ikamet ediyor olmaları gerekiyor.

Bulunduğu ilçede proje olmayan vatandaşlar, aynı il merkezindeki projelere başvurabiliyor.

Ayrıca emekliler ve deprem bölgesindeki projelere başvuracak olanlar, nüfusa kayıtlı oldukları ilden de başvuru yapabilecek.

Tapu ve Gelir Şartlarına Dikkat!

Başvuru sahiplerinin kendisi, eşi veya çocukları adına 24 Ekim 2025 itibarıyla kayıtlı konutlarının olmaması gerekiyor.

TOKİ’den daha önce konut satın alanlar da bu kampanyaya katılamayacak.

Konut dışında başka gayrimenkullere sahip olunabiliyor, ancak toplam belediye rayiç değeri 1 milyon TL’yi geçmemeli.

Gençler için özel bir kriter de bulunuyor.

10 Kasım 1995 sonrası doğan genç başvuru sahiplerinin, anne ve babaları adına Türkiye sınırları içinde konut kaydı bulunmaması gerekiyor.

Birden Fazla Başvuru Yapılamayacak

Her hane halkı adına yalnızca bir başvuru yapılabilecek.

Eşlerden biri başvuru yaptıysa, diğerinin yaptığı başvuru otomatik olarak iptal edilecek.

Hak sahibi olan ve sözleşme imzalayan vatandaşlar, konutlarını devredemeyecek.

Peşinat, Vade ve Ödeme Planı

Projelerde yer alan konutların adet, metrekare ve fiyat bilgileri ihaleler sonrasında netleşecek.

Hak sahiplerine konutlar, %10 peşinat ve 240 ay vade imkânı ile sunulacak.

Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibarıyla başlayacak.

Aylık taksitler, Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş artış oranına göre güncellenecek.