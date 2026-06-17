Büyükelçiler, görevlerine resmen başlamaları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Külliye'de gerçekleştirilen törende AB Delegasyonu Büyükelçisi Aivo Orav, Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Sukjong Boo, Moğolistan Büyükelçisi Ochir Lkhagvasuren, Kuveyt Büyükelçisi Mohammad Marzouq Salman Al Shabo ve Malezya Büyükelçisi Adlan Mohd Shaffieq hazır bulundu.

Güven mektuplarının sunulmasının ardından büyükelçiler, aile üyeleri ve diplomatik misyon temsilcileriyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan daha sonra büyükelçileri ayrı ayrı kabul ederek ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Diplomatik teamüller gereği gerçekleştirilen güven mektubu sunma töreniyle birlikte büyükelçiler, Türkiye'deki görevlerine resmen başlamış oldu. Kabulün, Türkiye'nin söz konusu ülkeler ve Avrupa Birliği ile ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.