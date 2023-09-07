'Tour Of Van' Uluslararası Bisiklet Yarışının startı 24 yıl aranın ardından Van'da verildi. Yarışlar 1999 yılından bu yana ilk kez düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Van Valiliği, Bitlis Valiliği, Muş Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Bisiklet Federasyonu ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliği ile gerçekleştirilen organizasyon, 7-10 Eylül 2023 tarihleri arasında 4 gün sürecek. Van Kalesi Urartu Müzesi önünde yapılan törenle start alan ve 6 ülkeden 10 takımın katıldığı yarışlarda sporcular yarışların birinci günü Bitlis’in Tatvan ilçesine kadar pedal çevirerek geceyi orada geçirecek. Sporcular yarışın 2. gününde Tatvan-Ahlat kara yolu üzerinden Malazgirt'e, 3. gün ise Malazgirt-Adilcevaz üzerinden Erciş, son günde de Erciş'ten Van'a ulaşarak yarışmayı tamamlayacak. Her etabın sonunda ise ödül töreni düzenlenecek.



Mehmet Fatih Çelikel: "Van Gölü'nün etrafındaki güzellikleri tüm dünyaya göstermeye çalışıyoruz"

Bu tür organizasyonların Van’ın tanıtımı için çok değerli olduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, etkinliğin kazasız belasız bir şekilde tamamlanmasını temenni ederek, hedeflerinin Van Gölü’ne dikkat çekilmesi olduğunu söyledi. Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel, ‘‘Geçtiğimiz ay vatandaşlarımızın katılımıyla ‘Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın’ sloganıyla bir bisiklet festivali düzenledik. Oldukça renkli geçen etkinliğimizde geleceğe bu güzel Van Gölü mirasını daha iyi, daha temiz bir şekilde bırakmak için bu tür farkındalık oluşturan etkinlikleri önemli buluyoruz. Şu anki etkinliğimiz ise Van Valiliğimiz himayesinde, Bisiklet Federasyonunun koordinesinde ve Van Büyükşehir Belediyemizin destekleri ile daha profesyonel, ulusal ve uluslararası yarışmacılarımızın da katılımıyla düzenleniyor. Bisikletçilerimiz, 4 gün sürecek etkinlikte 470 kilometrelik göl etrafındaki parkurda yarışacaklar. Bu tür etkinliklerle Van Gölü’nün etrafındaki güzellikleri tüm dünyaya göstermeye çalışıyoruz. Katkılarından dolayı Bisiklet Federasyonuna, Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Ozan Balcı’ya teşekkür ediyoruz’’ şeklinde konuştu.



Bahattin Akyön: "470 kilometreyi 4 günde dolanıp burada olimpiyatlara kota çıkartacaklardır"

Van Turu Bisiklet Yarışının kendilerini ve sporcuları oldukça heyecanlandırdığını ifade eden Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön ise ‘‘Van’ın güvenliği, parkuru, sağlığı, emniyeti ve organizasyon noktasındaki başarısı Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından tescil edilmiştir. Bizler de Bisiklet Federasyonumuzun girişimleri ile etkinliği Van’a aldık. Yarışmamıza 6 farklı ülkeden katılan sporcu var. Yine bizim ülkemizden de profesyonel sporcularımız var. 60’a yakın sporcumuz start alacak. Van, 2024 olimpiyatlarına olsun, Avrupa şampiyonalarına olsun Uluslararası Bisiklet Birliği onayı olduğundan ötürü ev sahipliği yapabilecek düzeydedir. Sporcularımız 470 kilometreyi 4 günde dolanıp buradan olimpiyatlara kota çıkartacaklardır. Bu yarışmaya destek veren Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz’’ dedi.

Daha önceki birçok bisiklet yarışmasına da katıldığını ve Türkiye 2’nciliği başarısı olan 23 yaşındaki Muhammet Tarkan da yarışın kazasız bitmesini temenni ederek yarışmacılara başarılar diledi.