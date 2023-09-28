Arobus tesisinde, 40.000’inci Mercedes-Benz Sprinter’in banttan indirilmesi nedeniyle Arobus ve Mercedes-Benz üst yönetiminin katıldığı bir plaket töreni gerçekleştirildi. Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar Overseas Başkanı Nicolette Lambrechts ve Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar Ürün Grubu İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz’e, Arobus Kurucu Üyesi Ali Rasih Atalay ve Arobus Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mithat Eyüboğlu tarafından plaket takdim edildi.

40.000’inci Mercedes-Benz Sprinter’in üretim bandından indirerek yola çıkmaya hazır hale gelmesinden dolayı gururlu olduklarını söyleyen Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar Ürün Grubu İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz “Mercedes-Benz marka imajıyla oluşturulmuş, konfor ve güvenliğin ön planda olduğu premium minibüs şeklinde tanımlayabileceğimiz Mercedes-Benz Sprinter, Türkiye’de trafiğe çıktığı günden bu yana taşımacılık sektörünün en çok beğenilen ve tercih edilen araçlarından biri oldu. Bu başarıyı elde etmemizin arkasında sunduğumuz ürünün kalitesi, servis, yedek parça, ikinci el ve finans konularında en üst seviyede verdiğimiz hizmetler var. 2007 yılından itibaren Türkiye’de üretmeye başladığımız Sprinter minibüs aracımızda 40 bin adede ulaştık. Taşımacılık sektörünün farklı ihtiyaçlarını karşılamak için 10+1’den 22+1’e kadar koltuk konfigürasyonu ve 3 farklı uzunlukta sunduğumuz 18 minibüs varyantı, müşterilerimize çok geniş bir ürün gamı içinden istedikleri gibi seçim yapabilme olanağı sunuyor. Ayrıca geniş bir opsiyonel donanım seçeneği sunan Mercedes-Benz Sprinter minibüslerimiz, 2022 Large Van Minibüs segmentinde pazar lideri oldu. Türkiye’deki bu başarılar dünyada da yansıma buluyor. Sprinter minibüs araçlarımızı 120’den fazla deniz aşırı ülkeye ihraç ediyoruz” diyerek Türkiye ekonomisi ve sektöre katma değer sağladıklarının altını çiziyor.

2014’ten beri dünya yollarında

2007 yılında başlayan Mercedes-Benz-Arobus iş birliği hızla büyüyerek 2014 yılında Sprinter Minibüs İhracat Projesi ile Mercedes-Benz Sprinter minibüsler ihraç edilmeye başlandı. Hafif ticari araçlar ürün grubunda Mercedes-Benz’in önemli ihracatçı ülkelerinden biri haline gelen Türkiye’de üretilen Sprinter minibüsler bugün 120 ülkenin yollarında öğrenci, personel ve yolcu taşıyor.

Mercedes-Benz’in küresel üretim ve Ar-Ge ağının çok önemli noktalarından biri olan Türkiye, üretim tesisleriyle de bir yetkinlik merkezi olarak öne çıkıyor. Türk mühendislerinin dünyayı çok yakından izleyerek ihtiyaç duyulan özelliklere sahip olarak geliştirdiği ve Türk işçilerinin ürettiği modeller, dünyada yüksek satış adetlerine ulaşıyor.