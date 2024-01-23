Başkan Faruk Özlü’nün şehrin gelişim düzeyini yakından etkileyecek ahşap ve mobilya sanayinin ulusal ve uluslar arası seviyelerde büyümesini sağlamak amacıyla başlattığı Mobilya Kent Düzce Projesi başlıyor. Ön hazırlıklarının geçen yıl tamamlandığı projede Düzce’de ağaç sanayinin nihai ürün olan mobilyaya dönüştürülmesi ve ticari hacminin artırılması konusunda özel bir alan oluşturulması için yer belirlendi. Kentin güneyinde Küçük Mehmetler Köyü sınırları içinde bulunan Milli Emlak Genel Müdürlüğü mülkiyetine ait parça parça toplamda 300 dönüm arazinin bedeli karşılığında Düzce Belediyesi’ne devredilmesi çalışması tamamlandı.

Arazilerin arsa tapularının devri için ilk imzalar Başkan Faruk Özlü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Nurhan Kartal arasında atılırken tapu teslim töreni Vali Selçuk Aslan ve Başkan Özlü’nün katılımı ile yapıldı. 5 parçadan oluşan ve toplam değeri 90 Milyon TL olan araziler artık Düzce Belediyesi taşınmazları arasına girdi.



“Ağaç işçiliği yüksek katma değere dönüşecek”

Tapu teslim töreninde proje hakkında açıklamalarda bulunan Vali Selçuk Aslan, yüzde 65’i ormanlarla kaplı bir coğrafyada bu proje büyük bir öneme sahip diyerek “Şehrimizde bulunan mülkiyeti Milli Emlak’a ait 300 dönümlük arazinin Mobilya Kent olarak kazandırılmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mızdan Düzce Belediyesi’ne bedeli karşılığında devri yapılmıştır. Belediyemiz tarafından burada bir mobilya kent yapılması planlanmaktadır. Biliyorsunuz ilimizin yüzde 65 coğrafyası ormanlardan oluşuyor. Bir nevi orman işletme ve ağaç işçiliğinin başkenti sayılabilecek bir konumdayız. Bugüne kadar ki ham mamul niteliğindeki ağaç işçiliğini, Düzce’ye özgü mobilya olarak daha yüksek katma değer oluşturma noktasında bir çalışma ve vizyonla hareket etme idaresindeyiz. Belediyemizin attığı bu adım da bu vizyonun ilk temel adımını oluşturmaktadır. Emeği geçenlere teşekkürlerimi arz ediyorum. Düzce’mize hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerinde bulundu.



“Düzce hak ettiği noktaya taşınacak”

Düzce’de orman ve ahşap sanayisini hak ettiği noktaya taşıyacak bir projeyi uygulama aşamasına getirmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özlü “Biliyorsunuz Düzce orman bölgesi olan bir kent. Orman sanayisinde çok ileri seviyeye ulaşmış bir şehir. Sakarya’dan Kastamonu’ya kadar uzanan bir bölgede ormanlarımız var. Düzce’de ahşap kültürü var. Dolayısıyla burayı ahşap ürünleri sanayisi ile özellikle bunun son evresi olan mobilya ile Türkiye’de öne çıkarmayı, öncü hale getirmeyi hedefliyoruz. Mobilya Kent Düzce, Türkiye’deki benzerleri İnegöl, Kayseri gibi bu alanda şehrimizi öne çıkaracak bir projedir. Diyebilirim ki; Düzce için en büyük ve önemli proje Düzce Mobilya Kent Projesidir. Bugün Düzce’mize bir mega proje daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geçen yıl ön çalışmalarını tamamladığımız projemize bugün tapularını alarak fiilen başlamış olduk. İnşallah Düzce Türkiye’nin mobilya alanında önemli bir şehri olacak, mobilyanın zirvesi, mobilyanın merkezi Düzce’de olacak. Bu konuda bizden desteğini esirgemeyen her konuda bize yardımcı olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki’ye Düzce’miz adına teşekkür ediyorum. Düzce’mize hayırlı olsun” diye konuştu.