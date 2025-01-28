Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, güney ve orta kesimlerden kuzeye doğru başlayan büyük dönüş, Gazze Şehri’ne uzanan Reşid ve Selahaddin Caddeleri üzerinden gerçekleştiriliyor. Evlerine dönen halk, hem buruk hem de umut dolu duygularını dile getirdi.

“Bugün Sanki Bayramın İlk Günü”

Evine dönenlerden biri olan Om Muhammed, dönüşün kendisi için bir bayram sevincine eşdeğer olduğunu ifade etti. “Artık yorgun hissetmiyorum. Evimize döneceğimiz için çok mutluyum. Bu duygu dünyalara bedel,” dedi.

15 aydır ailesinden uzak kalan Safaa Ahmed, “Tarifsiz bir mutluluk yaşıyorum. Şimdi ailemle buluşma hayalim gerçek oluyor,” sözleriyle sevincini paylaştı. Bir diğer dönen vatandaş, Sami Jaafar, “Bugün sanki bayramın ilk günü gibi hissediyorum. Evlerimizi yeniden inşa edeceğiz ve çocuklarımızın hayallerini gerçekleştireceğiz,” diyerek geleceğe dair umudunu vurguladı.

Karışık Duygular

Dönüş yolunda karmaşık duygular içinde olduğunu söyleyen Salim Ali, “Mutluluk ve üzüntü arasında gidip geliyorum. Sevdiklerimizi kaybetmenin acısını yaşıyoruz, ama eve dönüş umudunu kaybetmemek her şeyden önemli,” dedi.

Om İbrahim ise, “Evimize, sevdiklerimize ve hatıralarımıza yeniden kavuşacağımız için çok mutluyum. Bu dönüş, bizim için her şeye değer,” ifadelerini kullandı.

Umut ve Direnişin Yeni Başlangıcı

Ateşkesle birlikte Gazze'nin kuzeyine dönüş yapan binlerce Filistinli, bölgede hayatı yeniden inşa etmeye hazırlanıyor. Zor şartlara rağmen geri dönüş, halkın direnme gücünün ve umutlarının bir göstergesi.

Bu büyük dönüş, yalnızca fiziksel bir geri dönüş değil, aynı zamanda Filistin halkının geleceğe dair umutlarının ve dayanışmalarının yeniden yeşerdiği bir sembol olarak tarih sayfalarında yerini alıyor.