Malatya'da 28'inci Yeşilyurt Kültür, Spor ve Kiraz Festivali 28 Haziran'da gerçekleştirilecek

6 Şubat 2023 tarihindeki 'asrın felaketi' büyük depremlerin ardından yapılamayan, ilçenin köklü tarihi, kültürel değerleri, sanatı, sporu ve gastronomisinin tanıtıldığı organizasyon olan Yeşilyurt Kültür, Spor ve Kiraz Festivali'nin 28'ncisi, bu yıl 28 Haziran Pazar günü Yeşilyurt Çırmıktı'da gerçekleşecek. Yeşilyurt Belediyesi, Yeşilyurt Kaymakamlığı, İstanbul Yeşilyurtlular Derneği, Malatya İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Yeşilyurt Ziraat Odası tarafından 28 Haziran Pazar günü düzenlenecek olan 28. Yeşilyurt Kültür, Spor ve Kiraz Festivali tanıtım toplantısı Gedik Sosyal Tesislerinde yapıldı.

Kortej yürüyüşü, ödüllü yemek ve kiraz yarışmaları, karakucak güreşleri

Üç yıl aranın ardından yeniden düzenlenecek olan 28. Yeşilyurt Kültür, Spor ve Kiraz Festivali, saat 10.00'da Gedik Oba Çadırı'nda düzenlenecek 'Kiraz Yaprağı Sarması Yarışması' ile başlayacak. Festival kapsamında saat 11.00'de Yeşilyurt Eski Kaymakamlık Binası önünden başlayıp Yeşilyurt Güreş Sahası'nda sona erecek kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek. Saat 11.30'da festivalin açılışı yapılacak ve protokol konuşmaları gerçekleştirilecek.

Program, saat 12.00'de Yeşilyurt Güreş Sahası'nda düzenlenecek 'En İyi Kiraz Yarışması' ödül töreniyle devam edecek. Saat 12.30'da başlayacak Karakucak Güreşleri, festivalin en heyecanlı etkinliklerinden biri olacak. Günün ilerleyen saatlerinde Mahmut Çalık & Ahmet Çalık Tekstil Müzesi, Gedik Kültür Merkezi Cezaevi Müzesi, Çoban Müzesi ve Mahkûm El Sanatları Galerisi'ne inceleme ziyaretleri gerçekleştirilecek. Festival kapsamında saat 17.00'de Yeşilyurt Güreş Sahası'nda genel ödül töreni düzenlenecek.

Festival, aynı gün saat 20.00'de Yeşilyurt Güreş Sahası'nda yerel sanatçılar Lütfü Acıbucu ve ekibi ile Mehmet Balaman'ın vereceği konserle sona erecek.

'İlçemiz ihtişamlı günlerine yeniden dönecek'

Festivalin paydaşlarından İstanbul Yeşilyurtlular Derneği adına konuşan festival tertip komitesi üyesi ve Yeşilyurt Belediye Meclis Üyesi Şerafettin Durak, Yeşilyurt'un simgesi ve gözbebeği olan geleneksel Yeşilyurt Kiraz Festivali'nin heyecanını ve gururunu yaşadıklarını ifade ederken, 'Festivalimiz, yaşanan deprem felaketinin ardından Yeşilyurt'umuzun normalleşme adımlarının, hayata yeniden ve sımsıkı sarılışının en somut ilanıdır. Toprağın yeniden canlanması gibi, Yeşilyurt'umuz da adındaki o yeşili, umudu ve bereketi yeniden kuşanmaktadır. Bizler el ele vererek, kadim ilçemizi sadece imar etmiyoruz; onun ruhunu, kültürünü ve o eski, hafızalarımızdaki ihtişamlı günlerini yeniden canlandırıyoruz. Devletimizin ve yerel yönetimlerimizin güçlü iradesi sayesinde, Yeşilyurt'u hak ettiği o parlak ve ihtişamlı geleceğe mutlaka kavuşacaktır. Yeşilyurt Kiraz Festivali'mizin memleketimize hayırlar getirmesini diliyorum' dedi.

'Hemşerilerimizi festival coşkusunda buluşturacağız'

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ise sportif, kültürel ve sanatsal etkinliklerin yer alacağı Kiraz Festivali'nin, Malatya ve Yeşilyurt'un yeniden ayağa kalkma sürecine önemli katkılar sunacağını söyledi. Tüm vatandaşları festivale davet eden Başkan Geçit, 'Doğası, havası, suyu ve kadim değerleriyle Anadolu'nun tüm zenginliklerini bünyesinde barındıran güzel ilçemizin eşsiz değerlerini tanıtmak amacıyla, 28 Haziran Pazar günü 28. Yeşilyurt Kültür, Spor ve Kiraz Festivalimizi gerçekleştireceğiz. Kortej yürüyüşü ve karakucak güreşlerinden kiraz yaprağı sarması yarışmasına, en iyi kiraz yarışmasından kültürel etkinliklere ve konserlere kadar birbirinden renkli programlarla hemşerilerimizi festival coşkusunda buluşturacağız' diye konuştu.

'Kadim bölgelerimizi ayağa kaldırmak için çalışıyoruz'

6 Şubat 2023 depremlerinden büyük ölçüde etkilenen kadim bölgeleri yeniden ayağa kaldırmak için başlattıkları yatırım hamlelerini yalnızca fiziki çalışmalarla sınırlı tutmadıklarını, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif projelerle de desteklediklerini dile getiren Başkan Geçit, 'Kiraz Festivalimiz, bu anlayışımızın ve gayretlerimizin en anlamlı örneklerinden biridir. Kadim bölgelerimizin tarihi dokusunu koruyarak gelecek nesillere taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, Milletvekillerimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleriyle kadim bölgelerimizdeki yaklaşık 180 dönümü kapsayan alanda rezerv alan projelerimizi hayata geçirip, buranın kültürünü, tarihini ve tüm güzelliklerini ön plana çıkartacağız. Bu projenin yanı sıra Kültür Bakanlığımızın destekleriyle Lezzet Caddesi Restorasyon Projesi ile Beylerderesi Yaşam Vadisi gibi yatırımlarla bölgemizi yeniden önemli bir turizm destinasyonu haline getirmeyi hedefliyoruz. 28 Haziran'da gerçekleştireceğimiz festivalimiz de bu yeniden dirilişin, birlik ve beraberlik ruhumuzun en güzel yansımalarından biri olacaktır. Bu anlamlı organizasyona katkı sunan tüm kurumlarımıza, paydaşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm vatandaşlarımızı festival coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyorum' ifadelerini kullandı.

'İlçemizin zengin potansiyelini ön plana çıkartacağız'

Yeşilyurt Kaymakamı Hasan Hüseyin Uzan ise coğrafi işaret tescil belgesine sahip ünlü dalbastı kirazının yanı sıra kültürü ve yemekleriyle eşsiz güzelliklere sahip Yeşilyurt'un zengin potansiyelini Kiraz Festivaliyle ön plana çıkarmayı hedeflediklerini ifade ederken, '6 Şubat depremlerinden bugüne kadar gündemimizin ilk sırasında deprem var. Devletimizin kudretli eliyle deprem yaraları hızla sarılıyor. Biz istiyoruz ki artık depremi değil normal hayatı konuşalım, ilçemizin güzelliklerini konuşalım. Yeni projeler ve yatırımlarla kadim Yeşilyurt'u hep birlikte yeniden ayağa kaldıracağız. Kiraz festivalimizde bu normalleşme sürecine çok önemli katkılar sunacaktır. Festivalimizle birlikte ünlü dalbastı kirazımızı ve ilçemizin tüm güzelliklerini ülke geneline tanıtma ve aktarma fırsatı yakalamış olacağız. Festivalimizin hayata geçmesinde katkılarını eksik etmeyen belediyemize, tertip komitemize ve tüm kamu kurumlara teşekkür ediyorum.' şekl,nde konuştu.

'Festivalimiz kadim bölgelerimizin tamamını hareketlendirecek'

Yeşilyurt'un depremlerde ağır hasar aldığını ancak devletin yatırımlarıyla deprem yaralarının hızla sarıldığını söyleyen AK Parti Milletvekili Bülent Tüfenkçi ise Kiraz Festivalinin kadim bölgelerin tamamını hareketlendireceğini ve heyecanlandıracağının altını çizdi. Milletvekili Tüfenkci, 'Yeşilyurt'umuzun çok meşhur tarımsal ürünleri, yemekleri, tarihi ve kültürü vardır. Bizler tüm bu zenginlikleri yaşatmak ve geleceğe taşımak için çalışıyoruz. Festivalimizde bu hedeflerimizin hayata geçmesinde önemli bir rol oynuyor. Karakucak güreşlerimizle, kiraz yaprağı yarışması ve en iyi kiraz yarışmalarıyla dolu dolu bir festival programı hazırlandı. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum, tüm vatandaşlarımızı festivalimize davet ediyorum' şeklinde konuştu.