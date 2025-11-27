İşte 27 Kasım 2025 Perşembe günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları…
Akaryakıta İndirim Gelecek mi?
Akaryakıt sektörü temsilcileri, brent petroldeki dalgalanmanın ve kur hareketlerinin devam etmesi nedeniyle kısa vadede belirgin bir indirim beklentisinin olmadığını belirtiyor. Ancak uluslararası piyasaların seyrine göre ilerleyen günlerde fiyatlarda sınırlı değişiklikler görülebilir.
27 Kasım 2025 Güncel Akaryakıt Fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası
-
Benzin litre fiyatı: 55,00 TL
-
Motorin litre fiyatı: 57,07 TL
-
LPG litre fiyatı: 27,71 TL
İstanbul Anadolu Yakası
-
Benzin litre fiyatı: 54,86 TL
-
Motorin litre fiyatı: 56,93 TL
-
LPG litre fiyatı: 27,08 TL
Ankara Akaryakıt Fiyatları
-
Benzin litre fiyatı: 55,87 TL
-
Motorin litre fiyatı: 58,10 TL
-
LPG litre fiyatı: 27,60 TL
İzmir Akaryakıt Fiyatları
-
Benzin litre fiyatı: 56,20 TL
-
Motorin litre fiyatı: 58,43 TL
-
LPG litre fiyatı: 56,82 TL (Muhtemelen yazım hatası: İstersen düzeltebilirim.)
Akaryakıt Fiyatları Neden Değişiyor?
Akaryakıt fiyatlarını etkileyen temel faktörler şunlardır:
-
Brent petrol fiyatları
-
Döviz kuru hareketleri
-
ÖTV ve KDV gibi vergiler
-
Uluslararası arz-talep dengesi
-
Jeopolitik gelişmeler
Bu nedenle fiyatlar il bazında değişebilir ve gün içinde dahi farklılık gösterebilir.