İşte 27 Kasım 2025 Perşembe günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları…

Akaryakıta İndirim Gelecek mi?

Akaryakıt sektörü temsilcileri, brent petroldeki dalgalanmanın ve kur hareketlerinin devam etmesi nedeniyle kısa vadede belirgin bir indirim beklentisinin olmadığını belirtiyor. Ancak uluslararası piyasaların seyrine göre ilerleyen günlerde fiyatlarda sınırlı değişiklikler görülebilir.

27 Kasım 2025 Güncel Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 55,00 TL

Motorin litre fiyatı: 57,07 TL

LPG litre fiyatı: 27,71 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 54,86 TL

Motorin litre fiyatı: 56,93 TL

LPG litre fiyatı: 27,08 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin litre fiyatı: 55,87 TL

Motorin litre fiyatı: 58,10 TL

LPG litre fiyatı: 27,60 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin litre fiyatı: 56,20 TL

Motorin litre fiyatı: 58,43 TL

LPG litre fiyatı: 56,82 TL (Muhtemelen yazım hatası: İstersen düzeltebilirim.)

Akaryakıt Fiyatları Neden Değişiyor?

Akaryakıt fiyatlarını etkileyen temel faktörler şunlardır:

Brent petrol fiyatları

Döviz kuru hareketleri

ÖTV ve KDV gibi vergiler Yeniden Değerleme Oranı 2025 İçin %25,49 Olarak Açıklandı İçeriği Görüntüle

Uluslararası arz-talep dengesi

Jeopolitik gelişmeler

Bu nedenle fiyatlar il bazında değişebilir ve gün içinde dahi farklılık gösterebilir.