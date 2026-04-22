Tırsan’ın ZF donanımlı tüm treylerlerini kapsayacak yeni iş birliğinin imza töreni Tırsan’ın 2. Ar-Ge Merkezi’nde; Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, ZF’nin Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Treyler Satış ve Kilit Müşteri Yönetimi Başkan Yardımcısı Christian Hainzl, Treyler Satış Müdürü Andre Höfer, Intermobil Yönetim Kurulu Başkanı Nadine Perehya ve Genel Müdürü Rifat Perehya’nın katılımı ile gerçekleştirildi.

Törende kısa bir konuşma yapan Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu: “Tırsan tüm paydaşlarıyla uzun soluklu ve verimli ilişkiler kurarak müşterilerinin rekabetçiliğini arttırmaya devam etmektedir. ZF ile 30 seneyi aşkın güvene dayalı iş birliğimizi en son yasal düzenlemeleri de içerecek şekilde genişlettik. Büyüyerek devam eden işbirliğimizin hayırlı olması dilerim” dedi.

ZF Ağır Ticari Araç Çözümleri ( CVS), EMEA Bölgesi Treyler Satış Başkanı ve Kilit Müşteri Yönetimi Başkan Yardımıcı Christian Hainzl ise işbiliğini şu sözlerle vurguladı. “ İyi müşteri ilişkilerimiz, gerekli ISO sertifikalarımız ve başarılı sertifikasyon referanslarımıza dayanarak Tırsan SUMS yönetmeliğinde bizi tercih etti. Tırsan’ın UNECE R156 kapsamındaki yasal yükümlülüğünü karşılarken desteklemekten gurur duyuyoruz”

Birleşmiş Milletler tarafından devreye alınan Yazılım Güncellemesi ve Yazılım Güncelleme Yönetim Sistemi UN/ECE R156 yönetmeliği, modern araçlarda giderek kritikleşen yazılım güncellemelerinin güvenli ve sistematik bir şekilde yönetilmesini sağlayan uluslararası bir standarttır. Bu düzenleme, araçların tüm yaşam döngüsü boyunca yazılım bütünlüğünü korumayı ve güncellemelerin sürüş güvenliğini riske atmadan gerçekleştirilmesini zorunlu kılarak, karayolu taşımacılığının yeni gelişen teknolojililerle birlikte de güvenle yapılmasını sağlamaktadır.

Birleşmiş Milletler tarafından devreye alınan yönetmeliğe paralel olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da yayımlamış olduğu 2018/858 AB yönetmeliği ile, Türkiye’de üretilip tescil edilen araçlar için de aynı yönetmeliği devreye alarak, uluslararası standartlar ile tam uyum sağlamıştır.

ZF’nin geliştirdiği ZF SUMS (Yazılım Güncelleme Yönetim Sistemi), Tırsan’ın ZF donanımlı tüm treylerlerin elektrik ve fren sistemlerine ait bilgiler 10 yıl boyunca saklayacak. Tüm veri saklama ve aktarım faaliyetleri AB kapsamında GDPR ve Türkiye’de KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kanunu) ve geçerli olacak diğer veri koruma düzenlemelerine uygun olarak gerçekleştirilecektir.

Tırsan’ın ürettiği, Türkiye ve 70’ten fazla ülkedeki müşterilerin rekabetçiliğini arttıran treylerler yeni yönetmeliğe tam uyum ile üretilecek, elektrik ve fren başta olmak üzere yazılım gerektiren tüm sistemler Tırsan’ın bilgisi ve onayı dahilinde yönetilerek, hem araçların ömürleri boyunca güvenli kullanımları garanti altına alırken hem de ortaya çıkabilecek ek onay süreçleri hızlı ve sorunsuz şekilde yürütülecektir.