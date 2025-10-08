Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre, Bakanlar Kurulu’na yıl sonuna kadar devlet kurumları, bilim insanları, sivil toplum kuruluşları, yabancı şahsiyetler ve uluslararası kuruluşların katılımıyla bir organizasyon komitesi oluşturulması talimatı verildi. Hazırlanacak etkinlik planının ise 2026 yılının ilk çeyreği sonuna kadar onaylanması gerekiyor.

Aytmatov Yılı kapsamında birçok kültürel adım atılması planlanıyor. Yazarın doğduğu Talas bölgesindeki Şeker köyünde bulunan “Cengiz-Ordo” müzesi, “Aytmatov Alemi” olarak yeniden adlandırılacak ve müze altyapısı uluslararası kültür turizmi standartlarına uygun hale getirilecek. Ayrıca yurt dışında uluslararası sergiler, konferanslar ve kültürel etkinlikler düzenlenmesi de öngörülüyor.

Cengiz Aytmatov, 12 Aralık 1928’de Kırgızistan’ın Şeker köyünde dünyaya gelmiş ve eserleriyle hem ülkesinde hem de dünya edebiyatında derin izler bırakmıştı.