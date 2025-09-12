Edirne'nin İpsala ilçesinde düzenlenen 24. Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı'na katılan Bakan Yumaklı, tarım ve orman sektörünün dünyada stratejik öneminin her geçen gün arttığını vurguladı. Yumaklı, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin tarımı etkileyen en büyük risklerden olduğunu, bu nedenle suyu merkeze alan politikalar geliştirdiklerini aktardı.

Türkiye'nin çeltik üretiminde dünya standartlarının üzerinde başarı elde ettiğini kaydeden Yumaklı, 2002'de 360 bin ton olan üretimin 2024'te 1 milyon 19 bin tona ulaştığını, 2025 içinse 988 bin ton rekolte beklendiğini söyledi. Türkiye'deki çeltik üretiminin yüzde 40'ının Edirne'de yapıldığını belirten Bakan Yumaklı, kademeli su planlamasıyla üretimin kayıpsız sürdürüldüğünü ve çiftçilerin sulama sorununun çözümü için Meriç Nehri'nden Çakmak Barajı'na su aktarımına başlandığını açıkladı.

Bakan Yumaklı ayrıca, son 23 yılda Edirne'ye tarım, orman ve su alanlarında yaklaşık 104 milyar lira yatırım yapıldığını, 237 tesisin hizmete alındığını ve 606 bin dekar alanın sulamaya açıldığını ifade etti. Bu yatırımların tarımsal üretim miktarını yüzde 41 artırarak 1,8 milyon tona çıkardığını söyledi.

Bakan Yumaklı, festival çerçevesinde biçerdövere binerek çeltik hasadı gerçekleştirdi. Daha sonra fuar alanında tarım aletleri stantlarını gezen Yumaklı, alıcı ile satıcının pazarlığına aracılık etti.



"Türkiye'deki çeltik üretiminin yüzde 40'ını Edirneli çiftçiler yapıyor"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "2025 yılı için çeltikte 988 bin tonluk bir rekolte bekliyoruz. Bu büyüme, halkımızın pirinç ihtiyacının yüzde 72'sini kendi topraklarımızda karşılayarak, gıda güvenliğimize katkı sağlamamıza olanak tanıyor. Çeltiğin başkenti Edirne'de bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Dünya nüfusunun yarısından fazlasının temel besin kaynağı olan çeltik, sadece sofraların değil binlerce çiftçi ailesinin de geçim kaynağıdır. Bu nedenle çeltik, küresel ve ulusal ekonomimiz için stratejik öneme sahiptir. Son 23 yılda çeltikte ekiliş alanı 2,1 kat, üretim 2,8 kat, verim ise 1,3 kat artmıştır. 2002'de 360 bin ton olan çeltik üretimi, 2024'te 1 milyon 19 bin tonla rekor kırmıştır. Bu başarıda Edirne'ye özel bir parantez açmak gerekiyor. Türkiye'deki çeltik üretiminin yüzde 40'ını Edirneli çiftçiler yapıyor. 2024'te 486 bin dekarda ekim yapıldı ve 391 bin ton ürün elde edildi. Su kaynaklarının azalması nedeniyle ürün deseninin yeniden şekillendirilmesi, su tüketimi düşük alternatif ürünlerin devreye alınması ve sulama tekniklerinin verimliliğini artırmamız kritik önem taşıyor. Son 23 yılda Edirne'ye tarım, orman ve su alanlarında yaklaşık 104 milyar lira yatırım yaptık. 237 tesis hizmete alındı, 606 bin dekar alan sulamaya açıldı. Ekonomiye 6,2 milyar lira katkı sağlandı. Kırsal kalkınma kapsamında 5 bin 905 proje desteklendi. TARSİM ile 1,6 milyona yakın poliçe düzenlendi, 205 milyon lira tazminat ödemesi yapıldı. Bitkisel üretim yüzde 41 artışla 1,8 milyon tona ulaştı" dedi.