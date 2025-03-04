Otomobil Satışları Yüzde 7,6 Azaldı

2025 yılı Şubat ayında otomobil satışları, 2024 yılı Şubat ayına kıyasla yüzde 7,6 oranında düşüş göstererek 76.021 adet seviyesine geriledi. Hafif ticari araç pazarı ise, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,0 oranında azalarak 14.709 adede düştü.

Uzun Vadeli Değerlendirme

Öte yandan, 2025 Şubat ayı satışları, son 10 yılın ortalama Şubat ayı satışlarına göre önemli bir artış gösterdi. Otomobil pazarı, 10 yıllık ortalamaya göre yüzde 75,8 oranında bir artış kaydederken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 7,4 oranında bir yükseliş sağladı.

Ocak-Şubat Döneminde Düşüş Sürüyor

2025 yılı Ocak-Şubat döneminde, toplam otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 14,2 azalarak 159.384 adet satışla tamamlandı. Bu dönemde otomobil satışları yüzde 9,8, hafif ticari araç satışları ise yüzde 30,4 oranında azaldı.

Segment Dağılımı ve Tercihler

Pazarın büyük kısmı, düşük vergi oranlarına sahip A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlardan oluştu. C segmenti otomobiller, 74.343 adetle pazarın yüzde 56,3’lük kısmını oluştururken, B segmenti otomobiller ise yüzde 25,9 payla 34.175 adet satışla takip etti.

En Çok Tercih Edilen Gövde Tipi SUV

Gövde tiplerine göre yapılan değerlendirmelerde, Şubat ayında en çok tercih edilen otomobil tipi SUV oldu. SUV otomobiller, yüzde 58,6 payla 77.344 adet satışla zirvede yer alırken, Sedan ve Hatchback (H/B) otomobiller sırasıyla yüzde 24,6 ve yüzde 16,1 payla takip etti.

Benzinli Araçlar Önde

Otomobil satışlarında benzinli araçlar, 65.517 adetle yüzde 49,6’lık pay alarak ilk sırada yer aldı. Hibrit otomobiller ise 37.864 adet satışla yüzde 28,7’lik pazar payına sahipken, elektrikli otomobiller 16.698 adetle yüzde 12,7, dizel otomobiller ise 11.430 adetle yüzde 8,7 pay aldı. Otogazlı otomobiller ise yalnızca 456 adetle yüzde 0,3 payla sınırlı kaldı.

Pazarın Genel Durumu

Otomobil ve hafif ticari araç pazarındaki düşüş, genel ekonomik koşullar ve tüketici tercihlerindeki değişiklikler doğrultusunda devam ediyor. Ancak, uzun vadeli veriler, sektördeki potansiyelin ve büyüme oranlarının önemli olduğunu ortaya koyuyor.