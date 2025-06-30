İspanya, ilk üç periyotta üstün bir oyun ortaya koymasına rağmen Belçika'nın son çeyrekteki geri dönüşüne engel olamadı.

1. periyot : İspanya 19-18 Nurten Şengül Hem Araba Tamir Ediyor Hem Bebeğini Büyütüyor İçeriği Görüntüle

Devre : İspanya 37-31

3. periyot : İspanya 52-49

Maç sonucu: Belçika 67 - İspanya 65

Belçika'dan Tarihi Başarı

Belçika adına öne çıkan isim, 19 sayı kaydeden Julie Allemand oldu. Takımın tecrübeli oyuncularından Emma Meesseman 16 sayı ile önemli katkı sağlarken, Kyara Linskens 17 sayıyla pota altında etkiliydi. Belçika'nın başantrenörü Mike Thibault yönetimindeki takım, özellikle savunmadaki direnci ve kritik anlarda aldığı sayılarla zafere ulaştı.

İspanya Üç Periyot Üstündü Ama...

İspanya ise üç periyot boyunca önde götürdüğü maçın son dakikalarında hücumda ritmini kaybetti. Pueyo ve Ayuso 11'er sayı ile takımın en skorer oyuncuları olurken, genç yıldız Carrera 10 sayıyla mücadele etti. Başantrenör Miguel Martinez Mendez'in öğrencileri, son dakikalarda Belçika'nın baskılı oyununa karşı koymakta zorlandı.

Şampiyonlukla Birlikte Gelen Gurur

Bu sonuçla Belçika, 2023 yılındaki ilk Avrupa şampiyonluğunun ardından unvanını koruyarak üst üste ikinci kez Avrupa'nın en büyüğü olmayı başardı. Bu başarı, Belçika kadın basketbolunun tarihine altın harflerle yazıldı.