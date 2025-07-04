Yeni sezonun ilk düdüğü 8-9-10-11 Ağustos 2025 tarihlerinde çalacak. 17 hafta sürecek ilk yarı, 22 Aralık’ta sona erecek. İkinci yarı ise 3-4-5-6 Ocak 2026 tarihlerinde başlayacak ve sezon 17 Mayıs 2026’da tamamlanacak.
“6 Numara Kabusu” Gerçek Oldu
Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü'nün fikstür çekimi öncesinde yaptığı açıklamalar salonda dikkat çekti. Belgü, “6 numaralı topu çeken yandı. Çünkü bu takım, Avrupa kupası maçlarının hemen ardından 7 kez deplasmana çıkmak zorunda kalacak,” diyerek kura sistemine yönelik endişelerini dile getirdi.
Ve beklenen oldu: 6 numaralı topu Beşiktaş çekti. Siyah-beyazlıların fikstüründeki yoğun deplasman trafiği, sezon ilerledikçe daha fazla tartışma konusu olabilir.
Dev Derbilerin Tarihleri Belli Oldu
Futbolseverlerin merakla beklediği derbiler bu sezon da nefes kesecek. İşte Süper Lig'de sezonun en kritik randevuları:
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5. Hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor
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8. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş
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11. Hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe & Galatasaray - Trabzonspor
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14. Hafta: Fenerbahçe - Galatasaray
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16. Hafta: Trabzonspor - Beşiktaş
İlk Hafta Eşleşmeleri
2025-2026 sezonunun açılış haftasında dikkat çeken maçlar futbolseverleri bekliyor. İşte ilk hafta programı:
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Eyüpspor - Konyaspor
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Antalyaspor - Kasımpaşa
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Trabzonspor - Kocaelispor
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Samsunspor - Gençlerbirliği
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Karagümrük - Başakşehir
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Gaziantep FK - Galatasaray
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Fenerbahçe - Alanyaspor
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Rizespor - Göztepe
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Kayserispor - Beşiktaş
Yeni sezonda Süper Lig’e yükselen Eyüpspor, Gençlerbirliği, Göztepe ve Kocaelispor’un performansları merakla bekleniyor.
Futbolseverleri zorlu bir sezon bekliyor. Avrupa sınavları, yoğun fikstür ve kıran kırana derbilerle dolu bir yıl için geri sayım başladı.