Yeni sezonun ilk düdüğü 8-9-10-11 Ağustos 2025 tarihlerinde çalacak. 17 hafta sürecek ilk yarı, 22 Aralık’ta sona erecek. İkinci yarı ise 3-4-5-6 Ocak 2026 tarihlerinde başlayacak ve sezon 17 Mayıs 2026’da tamamlanacak.

“6 Numara Kabusu” Gerçek Oldu

Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü'nün fikstür çekimi öncesinde yaptığı açıklamalar salonda dikkat çekti. Belgü, “6 numaralı topu çeken yandı. Çünkü bu takım, Avrupa kupası maçlarının hemen ardından 7 kez deplasmana çıkmak zorunda kalacak,” diyerek kura sistemine yönelik endişelerini dile getirdi.

Ve beklenen oldu: 6 numaralı topu Beşiktaş çekti. Siyah-beyazlıların fikstüründeki yoğun deplasman trafiği, sezon ilerledikçe daha fazla tartışma konusu olabilir.

Dev Derbilerin Tarihleri Belli Oldu

Futbolseverlerin merakla beklediği derbiler bu sezon da nefes kesecek. İşte Süper Lig'de sezonun en kritik randevuları:

5. Hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor

8. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş

11. Hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe & Galatasaray - Trabzonspor

14. Hafta: Fenerbahçe - Galatasaray

16. Hafta: Trabzonspor - Beşiktaş

İlk Hafta Eşleşmeleri

2025-2026 sezonunun açılış haftasında dikkat çeken maçlar futbolseverleri bekliyor. İşte ilk hafta programı:

Eyüpspor - Konyaspor

Antalyaspor - Kasımpaşa

Trabzonspor - Kocaelispor

Samsunspor - Gençlerbirliği

Karagümrük - Başakşehir

Gaziantep FK - Galatasaray 2025 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Tarihi Zafer: Belçika Şampiyon! İçeriği Görüntüle

Fenerbahçe - Alanyaspor

Rizespor - Göztepe

Kayserispor - Beşiktaş

Yeni sezonda Süper Lig’e yükselen Eyüpspor, Gençlerbirliği, Göztepe ve Kocaelispor’un performansları merakla bekleniyor.

Futbolseverleri zorlu bir sezon bekliyor. Avrupa sınavları, yoğun fikstür ve kıran kırana derbilerle dolu bir yıl için geri sayım başladı.