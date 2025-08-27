“Ücretsiz Ders Kitabı Dağıtımı Projesi” ilk olarak 2003-2004 eğitim öğretim yılında hayata geçirilmişti. O tarihten bu yana yaklaşık 4,3 milyar ders kitabı öğrencilere ulaştırıldı.

Bu yıl ise Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan kitaplarla birlikte okul öncesi eğitim için 21, ilköğretim için 157, ortaöğretim için 277, özel eğitimde 196 ve mesleki eğitimde 986 ders kitabı olmak üzere toplam 1.637 farklı dersin kitapları basıldı. Öğrencilerin öğrenimine sunulmak üzere toplamda 184 milyon 455 bin 297 adet ders kitabı hazırlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, öğrencilerin eğitim hakkına erişimini desteklemek ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla ücretsiz kitap dağıtımının devam edeceğini belirtti.