Mercedes A200 AMG benzinli 1.4 otomatik - 2023 model

Fiyat: 1 milyon 992 bin 900 TL

1332 cc silindir hacmi sunan 2023 Mercedes A Serisi; 270 Nm torku, 163 beygir gücü ile 0-100 hızlanmasını 8.0 saniyede tamamlıyor. Araç şehir içi 6.8 lt, şehir dışı 4.7 litre yakıt tüketim, 355 litre bagaj hacmi verisi sunuyor.

Alfa Romeo Tonale TI 1.6 dizel 130 hp DCT - 2023 model

Fiyat: 1 milyon 900 bin 945 TL

Tonale’nin fiyat listesinde 1.5 litre 160 HP’lik benzinli hibrit ve 1.6 Dizel 130 HP motor seçenekleri bulunuyor. 1.6 130 HP dizel motor 6 ileri DCT şanzıman ile geliyor. Fabrika verilerine göre 5,2 lt/100 km ortalama tüketim iddiasındaki Tonale, test ölçümlerinde iddiasını kanıtladı. Yakıt ekonomisi odaklı sakin bir sürüşte bu rakamın çok daha altına 4,0 lt/100 km ortalama tüketim seviyelerinde yol almak mümkün oluyor.

BMW 118i Sport Line otomotik benzinli 140 hp - 2023 model

Fiyat: 1 milyon 882 bin 800 TL

118i 1.5 motor sunan 2023 BMW 1 Serisi modeli 0-100 hızlanmasını 8.5 saniyede tamamlarken ortalama 5.7 litre yakıt tüketim verisi sunuyor.

Audi A3 Sportback 35 TFSI 150 hp Advanced S Tronic - 2023 model

Fiyat: 1 milyon 664 bin 353 TL

Audi A3 Hatchback versiyonu olan Sportback, 35 TFSI 150 hp motor ve Advanced ve S-Line olmak üzere iki donanım paketi seçeneği ile satılmakta. 35 TFSI 150 hp Advanced modelinde yakıt tüketimi 100 kilometrede ortalama 6,2 ve 5,2 arasında değişmekte.

Cupra Leon 1.5 eTSI 150 hp DSG - 2023 model

Fiyat: 1 milyon 536 bin TL

1498 cc silindir hacmi sunan 2023 Cupra Cupra Leon; 250 Nm torku, 150 beygir gücü ile 0-100 hızlanmasını 8.7 saniyede tamamlıyor. Araç şehir içi 6.1 lt, şehir dışı 4.4 litre yakıt tüketim, 380 litre bagaj hacmi verisi sunuyor.

Chery OMODA5 Comfort - 2023 model

Fiyat: 1 milyon 183 bin TL

Chery OMODA5'de 1.6 litre dört silindirli turbo benzinli motor bulunuyor. 7 ileri DCT şanzıman vasıtasıyla ön tekerleklere güç veren motor, 183 hp maksimum güç ve 5500 d/d'da 275 Nm maksimum tork üretiyor. üç farklı donanım seçeneğine sahip modelde Comfort modeli;

* Ön, yan ve perde hava yastıkları

* Otomatik far ve silecek

* 20.5 inç LCD ekran

* Anahtarsız giriş ve çalıştırma

* Geri görüş kamerası

* Otomatik klima

* Hız sabitleyici

* 17 inç alüminyum jant

* Ambiyans aydınlatma (64 renk) özelliklerine sahip.

Peugeot 208 1.2 PureTech 75 HP Active Prime benzinli otomatik - 2023 model

Fiyat: 1 milyon 102 bin 500 TL

1199 cc silindir hacmi sunan 2023 Peugeot 208; 118 Nm torku, 75 beygir gücü ile 0-100 hızlanmasını 13.2 saniyede tamamlıyor. Araç şehir içi 4.8 lt, şehir dışı 3.7 litre yakıt tüketim, 311 litre bagaj hacmi verisi sunuyor.

Nissan Juke 1.0 DIGT 115 hp benzinli manuel - 2023 model

Fiyat: 1 milyon 95 bin 100 TL

999 cc silindir hacmi sunan 2023 Nissan Juke; 200 Nm torku, 115 beygir gücü ile 0-100 hızlanmasını 10.7 saniyede tamamlıyor. Araç şehir içi 6.1 lt, şehir dışı 4.5 litre yakıt tüketim, 422 litre bagaj hacmi verisi sunuyor.

Ford Puma Style 1.0 L EcoBoost 95 hp manuel - 2023 model

Fiyat: 1 milyon 83 bin 500 TL

999 cc silindir hacmi sunan 2023 Ford Puma; 170 Nm torku, 95 beygir gücü ile 0-100 hızlanmasını 11.9 saniyede tamamlıyor. Araç şehir içi 5.4 lt, şehir dışı 4.0 litre yakıt tüketim, 456 litre bagaj hacmi verisi sunuyor.

Suzuki Swift 1.2 83 hp GL Techno CVT benzinli otomotik - 2023 model

Fiyat: 1 milyon 78 bin TL

1197 cc silindir hacmi sunan 2023 Suzuki Swift; 107 Nm torku, 83 beygir gücü ile 0-100 hızlanmasını 12.2 saniyede tamamlıyor. Araç şehir içi 4.6 lt, şehir dışı 3.9 litre yakıt tüketim, 265 litre bagaj hacmi verisi sunuyor.

Honda City 1.5 VTEC benzinli 121 hp otomatik Elegance - 2023 model

Fiyat: 1 milyon 56 bin TL

1498 cc silindir hacmi sunan 2023 Honda City; 145 Nm torku, 121 beygir gücü ile 0-100 hızlanmasını 10.5 saniyede tamamlıyor. Araç şehir içi 8.6 lt, şehir dışı 5.2 litre yakıt tüketim, 519 litre bagaj hacmi verisi sunuyor.

Toyota Yaris 1.5 125 hp Dream Multidrive S benzinli manuel - 2023 model

Fiyat: 1 milyon 35 bin TL

1490 cc silindir hacmi sunan 2023 Toyota Yaris; 153 Nm torku, 125 beygir gücü ile 0-100 hızlanmasını 10.2 saniyede tamamlıyor. Araç şehir içi 6.0 litre, şehir dışı 4.3 litre yakıt tüketim, 286 litre bagaj hacmi verisi sunuyor.

Volkswagen Polo 1.0 80 hp Impression benzinli manuel - 2023 model

Fiyat: 1 milyon 19 bin TL

999 cc silindir hacmi sunan 2023 Volkswagen Polo; 93 Nm torku, 80 beygir gücü ile 0-100 hızlanmasını 15.5 saniyede tamamlıyor. Araç şehir içi 6.0 lt, şehir dışı 4.6 litre yakıt tüketim, 351 litre bagaj hacmi verisi sunuyor.

Opel Corsa 1.2 75 hp benzinli manuel - 2023 model

Fiyat: 992 bin 900 TL

1199 cc silindir hacmi sunan 2023 Opel Corsa; 113 Nm torku, 75 beygir gücü ile 0-100 hızlanmasını 13.2 saniyede tamamlıyor. Araç şehir içi 4.8 lt, şehir dışı 3.6 litre yakıt tüketim, 309 litre bagaj hacmi verisi sunuyor.

Skoda Fabia 1.0 TSI 95 hp Elite benzinli manuel - 2023 model

Fiyat: 989 bin 900 TL

999 cc silindir hacmi sunan 2023 Skoda Fabia; 175 Nm torku, 95 beygir gücü ile 0-100 hızlanmasını 10.6 saniyede tamamlıyor. Araç şehir içi 6.0 lt, şehir dışı 3.7 litre yakıt tüketim, 380 litre bagaj hacmi verisi sunuyor.

MG ZS Comfort 1.5 MT 106 hp - 2023 Model

Fiyat: 969 bin TL

1498 cc silindir hacmi sunan 2023 MG ZS; 140 Nm torku, 106 beygir gücü ile 0-100 hızlanmasını 10.9 saniyede tamamlıyor. Araç şehir içi 8.2 lt, şehir dışı 6.2 litre yakıt tüketim, 448 litre bagaj hacmi verisi sunuyor.

Citroen C3 1.2 Puretech 83 hp Feel Bold - 2024 model

Fiyat: 872 bin 800 TL

1.2 PureTech 83 beygir motora sahip modellerde 100 kilometre hıza 13.3 saniyede ulaşılırken, maksimum olarak 169 km/s hıza ulaşılabilmektedir. Modele ait yakıt tüketimi verileri ise şöyle:

* 1.2 PureTech 83 beygir şehir içi 100 km’de tüketilen yakıt 4,9 lt

* 1.2 PureTech 83 beygir şehir dışı 100 km’de tüketilen yakıt 3,8 lt

* 1.2 PureTech 83 beygir ortalama 100 km’de tüketilen yakıt 4,2 lt

Fiat Egea 1.4 Fire 95 hp Easy - 2024 model

Fiyat: 834 bin 900 TL

1368 cc silindir hacmi sunan 2024 Fiat Egea; 127 Nm torku, 95 beygir gücü ile 0-100 hızlanmasını 11.8 saniyede tamamlıyor. Araç şehir içi 7.6 lt, şehir dışı 5.6 litre yakıt tüketim, 520 litre bagaj hacmi verisi sunuyor.

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Seat Ibiza 1.0 Evo 80 hp Style benzinli manuel - 2023 model

Fiyat: 827 bin TL

999 cc silindir hacmi sunan 2023 Seat Ibiza; 93 Nm torku, 80 beygir gücü ile 0-100 hızlanmasını 15.3 saniyede tamamlıyor. Araç şehir içi 5.6 lt, şehir dışı 4.2 litre yakıt tüketim, 355 litre bagaj hacmi verisi sunuyor.

KIA Picanto 1.0 L 67 hp - 2023 model

Fiyat: 813 bin TL

998 cc silindir hacmi sunan 2023 Kia Picanto; 98 Nm torku, 67 beygir gücü ile 0-100 hızlanmasını 16.7 saniyede tamamlıyor. Araç şehir içi 6.7 lt, şehir dışı 4.4 litre yakıt tüketim, 255 litre bagaj hacmi verisi sunuyor.