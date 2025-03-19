Otomobiller Öncülük Ediyor

Toplam taşıt-kilometre verileri incelendiğinde, yolculukların büyük bir kısmının otomobiller tarafından yapıldığı görülüyor. Otomobiller, toplam taşıt-km’nin yüzde 57,4’ünü gerçekleştirerek, diğer taşıt türlerinden oldukça fazla mesafe kat etti. Kamyonetler yüzde 20,0 ile ikinci sırada yer alırken, çekiciler ve motosikletler ise sırasıyla yüzde 6,0’lık paylarla takip etti.

Taşıt Sayısında Yüksek Artış

2023 yılında Türkiye’de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarının sayısı bir önceki yıla göre yüzde 8,9 artış gösterdi. Özellikle motosikletler, yüzde 22,6 ile en büyük artışı yaşarken, özel amaçlı taşıtlar da yüzde 9,5’lik bir artışla dikkat çekti. Otomobillerde ise artış oranı yüzde 6,7 olarak kaydedildi.

Otomobiller Yılda 13 Bin 564 Kilometre Yapıyor

2023 yılı itibariyle, taşıtların yıllık ortalama kilometre mesafeleri de hesaplandı. Otomobiller, yıllık ortalama 13 bin 564 kilometre yol alırken, çekiciler 68 bin 785 kilometre ile en fazla mesafe kat eden taşıtlar oldu. Otobüsler ve minibüsler de sırasıyla 35 bin 808 ve 25 bin 268 kilometreyle yüksek kilometre ortalamalarına sahip.

Yakıt Türüne Göre Dağılım

Otomobillerin katedtiği mesafenin büyük bir kısmı dizel yakıtlı araçlar tarafından yapıldı. 2023’te otomobiller tarafından kat edilen mesafenin yüzde 42’si dizel, yüzde 30,8’i LPG’li, yüzde 25,1’i benzinli araçlarla gerçekleştirildi. Elektrikli araçların payı ise oldukça düşük kaldı, sadece yüzde 0,3’lük bir oranla mesafeye katkıda bulundu.

Yaş Gruplarına Göre Taşıtlar

Taşıtların yaş gruplarına göre yapılan incelemelerde, en fazla mesafe 5-9 yaş grubundaki taşıtlar tarafından kat edildi. Bu yaş grubu taşıtlar, toplam yolculukların yüzde 24,6’sını gerçekleştirdi. Otomobillerde ise en fazla mesafe 5-9 yaş grubundaki araçlar tarafından yapıldı, bu grup otomobillerin toplam yolculuklarının yüzde 25,7’sini oluşturdu.

Türkiye'deki motorlu kara taşıtlarının 2023 yılına ait kilometre verileri, ulaşım sektöründeki büyümeyi ve taşıt türlerinin yolculuk verilerine olan etkilerini net bir şekilde gözler önüne seriyor. Bu veriler, Türkiye’deki ulaşım altyapısı ve çevresel faktörler göz önünde bulundurularak gelecekteki stratejilerin belirlenmesinde önemli bir rol oynayacak.