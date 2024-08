Karadeniz Ereğli ilçesinde 15 yaşındaki Fen Lisesi öğrencisi Egehan Bayram; bilim ve teknoloji alanındaki başarılarıyla dikkat çekiyor. Küçük yaşlardan itibaren teknolojiye olan ilgisini geliştirerek birçok başarı elde eden Bayram, gelecekte yapay zeka mühendisi olmayı ve MIT'de eğitim görmeyi hedefliyor. Katıldığı uluslararası bir turnuvada "Ayda nasıl yaşam sürdürülebilir?" konulu çalışmasıyla "En İyi Anlatıcı" ödülünü kazanarak adından söz ettiren Bayram; 6. ve 7. sınıflarda matematikten dünya birinciliği ve biyolojiden ikincilik elde etti. 2022'de Teknofest yarışmasında "İnsanlık Yararına Teknoloji" kategorisinde kırkıncı oldu ve bu yıl TÜBİTAK bölge finallerinde altıncı sırada yer aldı.

Bayram; Apple'ın Vision projesine benzer bir prototipi evde kendi imkanlarıyla geliştirdiğini ifade etti. Görüntü işleme algoritmalarını kullanarak yemek tariflerini gözlükle izleyebilme imkanı sunan bu teknoloji, günlük yaşamı kolaylaştırmayı hedefliyor. Gözlük sayesinde uzak yerlerin ekrana yansıtılabileceğini söyleyen Egehan, Mars gibi uzak gezegenleri de sanal ortamda keşfetme fırsatı sunduğunu belirtti.



"Bilgisayarla temasa gerek kalmıyor"

Egehan Bayram başarılarla dolu eğitim ve öğrenim hayatını şöyle aktardı:

"Bu işlere çok küçük yaşlardan itibaren başladım. Hayatımda buna dair birçok başarı var. Aslında bu benim hobime dönüştü. İlerleyen yaşlarımda da yapay zeka mühendisi olarak hayatımı sürdürmek istiyorum. Yurt dışında MIT üniversitesinde okumayı hedefliyorum. Katıldığım senedeki turnuvada 'ayda nasıl yaşam sürdürülebilir' konusu vardı. Buna dair bizden çalışma istediler. En iyi anlatıcı ödülünü aldık. Hocalarımın yönlendirmesiyle birlikte kendimi geliştirmeye devam ettim. 6-7. sınıfta matematikten dünya birinciliği elde ettim. Biyolojiden de ikincilik derecesi elde ettim. Bu sınavlar Rusya bazlı sınavdı. 2022'de Teknofest yarışmasında insanlık yararına teknoloji kategorisinden kırkıncı oldum. Bu senede TÜBİTAK bölge finallerine kaldım. Orada da altıncılık elde ettim. Şu anki yaptığım çalışma Apple'in vision projesinin demosunu evde kendim geliştirdim. Yaparken görüntü işleme algoritmalarını kullandım. Hayatımıza nasıl bir katkı sağlayacak diye soracak olursak; bir kamera ile örneğin yemek yaparken taktığımız gözlükle video açıp izleyebiliriz. Yemek tariflerini izleyebiliriz. Hayatımızı kolaylaştıracak bir teknoloji. Şu anda yaptığım bir demo. İlerleyen zamanlarda çok daha değişik çok daha iyi teknolojilerin çıkacağına inanıyorum. Gözlük sayesinde uzak yerlerin ekrana yansıtılabileceğine dikkat çeken Bayram, "Gözlük sayesinde uzak yerlere gitmemize imkan sağlıyor. Örneğin ben Mars'ı ekledim. Dekorasyon da yapabilirsiniz evinizi sanal olarak dekore de edebilirsiniz. Görüntü işleme algoritmalarıyla elimizi algılıyor. Bilgisayar aracılığıyla esas oyunu yaptığım sisteme götürüyor. Elimle birlikte komut verebiliyorum. Bilgisayarla temasa gerek kalmıyor. Bundan sonra hedef olarak yurt dışında üniversite okumak istiyorum. Yapay zeka günümüzde çok önemli bir konumda. İleride de önemi daha da artacak. Şu an başlangıç aşamasında. İleride insanlara bir otomasyon sistemi sağlanacak" dedi.

Kendisinden sonra yetişen gençlere tavsiyelerde bulunan Bayram, "Her insan öğrenebilir. Sonuç olarak sadece öğrenmemiz ve azimli bir şekilde çalışmamız lazım. Ülkeme katkı sağlamak istiyorum. Teknoloji ve bilim alanında bu şekilde gelişmiş olacak. Arkamdan gelecek gençler de çalışmalar yaparsa daha çağdaş bir ülke olacağımıza düşünüyorum" sözlerine yer verdi.



"Sınavlar olduğunda ilk oğluma haber veriyorlar"

Egehan'ın annesi Nebahat Bayram oğlunun sıklıkla bir şeyler geliştirip kendilerine anlattığını ifade ederek "Anne baba olarak arkasındayız. Sürekli desteklemekteyiz. Sınavlar olduğunda ilk oğluma haber veriyorlar. Oğlum da her sınava katılmak istiyor. Özgüveni yüksek. Geleceğini yazılım mühendisi veya yapay zeka mühendisi olarak görüyorum. Biz ona çok fazla destek olamıyoruz. Yaptığı şeyler yeni teknoloji. Oğlum genelde her akşam bize yaptıklarını gelip anlatıyor. Önce bizim fikrimizi alıyor" diye konuştu.

Oğlunun yapay ve zeka kodlama konusunda yetenekli ve hevesli olduğunu söyleyen babası Ahmet Bayram da "Ebeveyn olarak biz de bu isteklerini daha öteye götürülmesi için ne yapmamız gerekiyorsa o özveride bulunuyoruz. Bizim yetişme çağlarımızda bu teknolojiler yoktu. Bize her bir başarısını anlattığında hayretler içerisinde kalıyoruz. Egehan'a adapte olmaya çalışıyoruz. İlerde kendisine ulaşmakta zorlanacağım bir yerde düşünüyorum. Çok iyi yerlere geleceğini, teknoloji açısından insanlık yararına büyük faydalar sağlayacağını tahmin ediyorum" sözlerine yer verdi.