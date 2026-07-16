Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz'un 10'unuc yılı kapsamında sabah kadar nöbet tutuldu.

15 Temmuz'un 10'uncu yılı dolayısıyla yapılan etkinlikler kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sabaha kadar nöbet tutuldu. Etkinlik kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kurulan çadırlarda sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

'Herkese davamızı anlatmaya çalışıyoruz'

Nöbette konuşan 15 Temmuz Gazisi Sedat Us, 'Reisin talimatıyla çıktık. Bizim ev biraz uzakta olduğundan dolayısıyla, olaylardan, şundan bundan hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Sadece reisin işte 'meydanlara, havalimanlarına' demesiyle çıktık gittik Kızılay'a. Kızılay'da bu bizim askeri üniformalarını giyen hainleri teslim alırken ayağımdan yaralandım. O şekilde işte elhamdülillah şu anda iyiyim. Buralara da geliyoruz hala çoluğa çocuğa, herkese davamızı anlatmaya çalışıyoruz. İki gün önce hem sabah hem de öğleyin kursa gelen, camiye kursa gelen çocuklara sunumda bulundum. O günleri anlatmaya çalıştım. Kişiliğinizi, benliğinizi, onurunuzu sakın ki sakın üç kuruşa sakın kimseye teslim etmeyin diyerekten belirttim. Bu şekilde de her yerde de bir şeyler söyleyip, dilimizin döndüğünce söylemeye çalışıyoruz. Bu günleri yaşatmaya çalışıyoruz. Allah, Cenab-ı Mevlam bir daha yaşatmasın. Çünkü o gün eşim ve oğlumla beraberdik. Yani insanlık harici çok tanklarla ezilen arabaları gördük. Hastaneye gittim, ayağımdan yaralıyım. 'Ya' dedim 'beni bırakın. Beni bırakın, şu parçalananlara bakın.' Allah razı olsun oradaki doktorlar da bırakmadılar beni. En sona bıraktırdım kendimi. Benim dedim herhangi bir şeyim yok. Ben dedim ölünceye de bir şey yok. Kimisinin kolu gitmiş, kimisinin bacakları parçalanmış. Asıl kelam işte ondan sonra ayağımızdan tedavi gördük falan işte. Elhamdülillah, elhamdülillah Allah'a hamdüsenalar olsun çok çok iyiyim. Yine dediğim gibi Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Başımızda böyle onurlu gururlu bir şekilde reisimizle başımızdan eksik etmesin. Biz her zaman için şu zamana kadar, benim yaşım 56, ezik büzük devlet liderlerimizi gördük ama şu anda, inan var ya, yemin ediyorum aç olayım, beş parasız olayım, kuru ekmek yiyeyim ama devletim payidar olsun ya. Şu ezanlarım, şu camilerim inim inim inlesin ya. Bayrağımız göklerde dalgalansın. Başka ne diyeyim ben size' dedi.

Nöbette konuşan bir başka vatandaş Ali Özkan ise, '15 Temmuz'u 10 sene önce çok güzel hissettik. Allah'a şükür 15 Temmuz'un neticeleri güzel oldu ama bunu her sene bu şekilde değil daha güzel bir şekilde, çocuklarımıza, torunlarımıza anlatabileceğimiz bir şekilde, çok gerçekçi bir şekilde ve duyguları hissettirerek insanlara yaşatmamız lazım. Gittikçe unutulursa daha kötü olur. Unutulduğu zaman mutlaka unutmayanlar vardır, onlar hesabını sorarlar. Onun için unutmadan daha kalabalıkla, daha güzel mitinglerle, daha güzel toplantılarla bunları anlatmak lazım' diye konuştu.

Nöbette konuşan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, 'Şimdi bu ittifaklar nerede kuruldu deniliyor ya, işte diğer ittifakları görüyoruz. Ama Cumhur İttifakı, bunu burada sizlerin de huzurunda söylemek istiyorum, Ankara'da bu caddelerde, burada bizim kardeşlerimizin, şehitlerimizin sulamış olduğu kanla kuruldu. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin ve aynı zamanda bir daha bize böyle bir geceyi yaşatmasın.Ama şunu biz biliyoruz ki, bizler 10. yıl olmasına rağmen burada şu an bütün Ankaralı hemşehrilerimiz, yine Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi son kale Ankara'ydı, son kale Ankara olarak yine tarihte olduğu gibi 15 Temmuz gecesinde de bizim hemşehrilerimiz, kardeşlerimiz, benim ablalarım, annelerim, bacılarım çıplak ayaklarla, çıplak ellerle tanklara, F-16'lara mücadele ettiler' şeklinde konuştu.