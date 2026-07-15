ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik ikinci dalga saldırı operasyonlarının başlatıldığını açıkladı.

ABD, İran'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. CENTCOM, İran'a yönelik ikinci dalga saldırı operasyonlarının başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, saldırıların Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçiş yapan ticari gemileri tehdit etmekte kullanılan İran askeri kapasitesini hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın küresel ticaret açısından kritik öneme sahip uluslararası bir su yolu olduğu vurgulanırken, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatları doğrultusunda bölgedeki durumdan Tahran yönetiminin sorumlu tutulduğu kaydedildi.

İran basınında yer alan haberlerde ise ülkenin güneybatısındaki Ahvaz kentinin yanı sıra, Pakistan sınırına yakın Çabahar ve Hürmüz Boğazı kıyısındaki Bender Abbas kentlerinde patlama sesleri duyulduğu aktarıldı. Saldırılarda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.