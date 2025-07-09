Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı vatandaşlara gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.

Her yıl 15 Temmuz'da olduğu gibi bu yıl da demokrasiye sahip çıkmak isteyen vatandaşların anma etkinliklerine katılımını kolaylaştırmak adına önemli bir adım atıldı. Ücretsiz ulaşım uygulaması, sadece fiziksel bir kolaylık değil; aynı zamanda devletin, milletin hafızasında derin izler bırakan bu tarihi güne verdiği önemin de bir göstergesi.

15 Temmuz 2016’da yaşanan hain darbe girişiminin ardından ilan edilen Demokrasi ve Milli Birlik Günü, halkın iradesine sahip çıktığı bir dönüm noktası olarak hafızalarda yer alıyor. Bu anlamlı gün, ülkenin dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle anılırken, ücretsiz ulaşım kararı da milyonlarca vatandaşın bu etkinliklere erişimini kolaylaştırıyor.