Bunlardan biri de Mart 2024'te gerçekleşti. 130 yaşındaki Benz Motor-Velocipede, yıl dönümünde Mercedes-Benz'in Sindelfingen'deki fabrikasında, ilk kez görücüye çıktı. Burası aynı zamanda, en son üretim teknolojisiyle donatılmış Fabrika 56'nın da bulunduğu yer. Mercedes-Benz'in üretim lojistiği için insan benzeri robotların kullanımını denediği Fabrika 56, 130 yıl önce de ilk seri üretim araba geliştirme ve üretiminin yapıldığı yer olarak öne çıkıyor.

Daha önce Mercedes-Benz Müzesi'nde sergilenen Motor-Velocipede, 2024 yılında 130'uncu yaşını kutlarken belirli etkinliklerde de tekrar hareket ederken görülebilecek.

Yenilikçi seri üretim araba bir satış rekoru kırdı.

1894 yılında, hafif yapısıyla dikkat çeken yenilikçi Benz Motor-Velocipede otomobil endüstrisi için bir dönüm noktasıydı. Otomobilin mucidi Carl Benz 1909'da verdiği bir röportajda "Bu araca olan talep kelimenin tam anlamıyla çok fazlaydı. Ürettiklerimiz hemen satıldı" diyordu. Kısaca 'Velo' olarak bilinen ve tarihteki ilk seri üretim binek otomobil olan bu kompakt Benz otomobil ailesinden 1894 ile 1902 yılları arasında Mannheim'daki Benz fabrikasında yaklaşık bin 200 adet üretildi.

1894 yılında üretilen Velocipede'in motoru 1,5 beygir gücü sunarken düzgün bir yolda yaklaşık 20 km hız yapabiliyor ve yüzde 10'a kadar eğimleri aşabiliyordu. Üretiminde en iyi parçaların kullanıldığı Velocipede, yaklaşık 2 bin Mark’a satılıyordu. Hızla ilerleyen teknoloji sonucunda 1896'dan itibaren daha güçlü motorlar ve ek donanım seçenekleri sunuldu. Motor-Velocipede'in lüks bir versiyonu olan Benz Comfortable, daha uzun bir gövdeye, ekstra ücret karşılığında üçüncü bir vitese, daha ayrıntılı koltuk döşemelerine, arkaya bakan bir çocuk koltuğuna ve daha kolay çalıştırma için bir kranka sahipti.

1900 yılına kadar Benz Motor-Velocipede ve 1902 yılına kadar Benz Comfortable olarak üretilen ve sürekli geliştirilen araç aynı zamanda ihraç da ediliyordu. Fransa'da “Velo”, “Éclair” olarak pazarlanırken 1895 yılında İngiliz mühendislik şirketi Arnold'a üretim için lisans verilmesinin ardından “Arnold Motor Carriage” adıyla ilk İngiliz otomobillerinden biri oldu.