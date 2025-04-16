Maçın ardından sahada büyük bir sevinç yaşanırken, 1207 Kadın Futbol Takımı oyuncularından Nevide Çiçek’in duygusal anları dikkat çekti. Aynı zamanda Çakallıklıspor’un başkanı ve profesyonel model olan Çiçek, şampiyonluk sevinciyle formasını çıkararak tribünlere attı. Gözyaşlarına hakim olamayan başarılı futbolcu, büyük coşkuyu taraftarlarla birlikte kutladı.

Futbolculuğu kadar çok yönlü kişiliğiyle de dikkat çeken Nevide Çiçek’in bu anlamlı hareketi, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Taraftarlar ve futbolseverler, Çiçek’in sahadaki azmi ve liderliğiyle Süper Lig yolculuğuna damga vurduğunu belirtti.

Sahada mücadele eden tüm takım arkadaşlarını tebrik eden Çiçek, duygularını şöyle dile getirdi:

"Bu forma için çok emek verdik. Bugün hayalini kurduğumuz yerdeyiz. Bu gurur hepimizin!"

1207 Antalya Kadın Futbol Kulübü, yeni sezonda Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde mücadele etmeye hazırlanırken, gösterdikleri performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.