Dünya Sektörler Arası İşbirliği Forumu’nun (WCI Forum) 12.’si İstanbul’da yoğun katılımla gerçekleşti. Afrika'nın 54 ülkesinden 1500'den fazla iş insanını Türk KOBİ'leriyle bir araya getiren etkinlikte, yeni yatırım ve ticaret fırsatları ele alındı.

12. WCI Forum’un ikinci gününde Sudan Yatırım ve Ticaret Paneli de düzenlendi. Türkiye ve Sudan arasındaki ekonomik iş birliğinin derinleştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Sudan Hükümeti’nin Türk iş insanlarına sunduğu fırsatlar, yatırım avantajları ve ticaretin kolaylaştırılması için atılan adımlar ele alındı.

Panel’e Sudan Yatırım, Uluslararası İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Ahlam Medeni Mehdi Sabil, Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Serbest Bölgeler Genel Sekreteri Montaser Khalid Elsiddig Khalid, Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Nader Yousif Eltayeb, WCI Forum İcra Kurulu Başkanı, Ekonomist Prof. Dr. Abdülkadir Develi ve Türkiye'deki Sudan İş insanları Derneği Başkanı - Ahmed Musa Darrar katıldı.

Sudan Hükümeti’nden Türk Yatırımcılarına Özel Avantajlar

Sudan Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahlam Medeni Mehdi Sabil, panelde yaptığı konuşmada, Türkiye ile Sudan arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, Türk yatırımcılarının Sudan’ın yeniden inşasında önemli bir rol oynayacağını belirtti. Bakan Sabil, Sudan’da son yıllarda yapılan yatırım düzenlemeleri hakkında bilgi vererek, "2021 yılında yürürlüğe koyduğumuz yeni yatırım kanunu ile yabancı yatırımcılar için önemli teşvikler sağlıyoruz. Bu kapsamda vergilerden muafiyet, gümrük avantajları ve yatırım süreçlerinin kolaylaştırılması gibi fırsatlar sunuyoruz. Türk iş insanları için özel ayrıcalıklar da planlıyoruz" dedi.

Bakan Sabil ayrıca, Sudan’ın ekonomik kalkınmasında Türk yatırımcılarının katkısının kritik önem taşıdığını belirterek, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin savaş öncesi dönemde olduğu gibi yeniden canlanmasını umut ettiklerini dile getirdi.

Sudan'da Yatırımın Kolaylaştırılması İçin Adımlar Atılıyor

Panel kapsamında, Sudan’daki yatırım fırsatları ve yatırım süreçlerinin nasıl daha verimli hale getirilebileceği de ele alındı. Katılımcılar, Sudan Hükümeti’nin sunduğu teşvikler, yatırımcılar için sağlanan hukuki düzenlemeler ve iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirecek stratejileri değerlendirdi.

Panel’de söz alan Sudan Ankara Büyükelçisi Nader Yousif Eltayeb, şunları söyledi: “14 yıldır Türk iş insanlarını destekliyoruz, Sudan'daki savaş nedeniyle iki ülke arasındaki ticari alışveriş azaldı, ancak bu alanda büyük fırsatlar var. Ticari iş birliği için güvenle çalışıyoruz ve şu anda askeri gelişmeler ekonomik iklimi yeniden sağlamak için bizi mutlu ediyor” dedi.

Sudan’ın Türk şirketlerinin çalışmaları konusunda iyimser olduğunu belirten Büyükelçi, “Sudan'da halihazırda çok sayıda Türk şirketi var ve hükümet önümüzdeki dönemde yatırım sürecinin bir parçası olarak daha fazla şirketin gelmesini hızlandıracak” dedi.

WCI Forum Başkanı Bengisu: "Sudan’lı Girişimcileri Desteklemeye Devam Edeceğiz"

Panelin kapanışında söz alan WCI Forum Başkanı Utku Bengisu, Sudanlı girişimcilerin küresel ticarete entegre olabilmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Bengisu, "Sudanlı girişimcilerin WCI Forum’dan en iyi şekilde faydalanabilmesi için 15 özel stant tahsis ettik. Burada kendi ürünlerini tanıtarak yeni ticari bağlantılar kurmalarına destek olmaya çalıştık" dedi.

Sudanlı genç girişimcilerin küresel pazarda daha fazla yer almasını sağlamak için sürekli ve kalıcı adımlar atacaklarını vurgulayan Bengisu, "Sudan Büyükelçiliği ile iş birliği içinde, her organizasyonda Sudan’ın tanıtılması ve ticaretin geliştirilmesi için çalışacağız. Bu süreci uzun vadeli bir vizyonla şekillendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

12.WCI Forum’un ikinci günü, Sudan-Türkiye ticaretinin geleceğine yönelik önemli kararlarla tamamlanırken, Forum’da sağlanan temasların ilerleyen dönemde somut iş birliklerine dönüşmesi bekleniyor.