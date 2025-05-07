Türk Ticaret Bankası’nın yeniden faaliyete başlaması vesilesiyle Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) yerleşkesinde görkemli bir tanıtım toplantısı düzenlendi. Açılış töreninde Banka’nın ilk şubesi olan Avrupa Merkez Şube’nin de kurdelesi kesildi.

İhracatçının Bankası Olacak

Toplantıya katılan Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, ihracat odaklı kalkınma hedefinde Türk Ticaret Bankası’nın önemli bir aktör olacağını vurgulayarak, “Bu banka sadece klasik anlamda hizmet veren bir finans kuruluşu değil; aynı zamanda ihracatçının doğrudan, hızlı ve uygun koşullarda finansmana ulaşmasını sağlayan stratejik bir çözüm ortağı olacak” dedi.

Ağar, Türk Ticaret Bankası’nın ihracat finansman ekosisteminde kilit rol üstleneceğini belirterek, 2024 yılı sonunda 1,9 trilyon liraya ulaşan ihracat finansmanı hacmi içerisinde bankanın payını artırmaya yönelik çalışmalara hız verdiklerini ifade etti.

“Yeni Dönemde Yalnızca Kredi Değil, Danışmanlık da Sunacağız”

Türk Ticaret Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Balcı, bankanın yeni dönem vizyonunu şöyle özetledi: “Amacımız yalnızca finansal destek sunmak değil, ihracatçının rekabet gücünü artıracak çözümler üretmek ve onları yeni pazarlara hazırlamak. Bu misyonla yola çıktık.”

TİM Başkanı ve Banka Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Gültepe ise Türk Ticaret Bankası’nın sadece kredi veren bir kuruluş değil, aynı zamanda ihracatçının teminat sorunlarına alternatif çözümler sunan bir yapı olarak faaliyet göstereceğini belirtti. “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye’yi ihracatta ilk 10 ülke arasına taşıyacak bir finansal omurgaya ihtiyacımız var. Türk Ticaret Bankası bu vizyonun ayrılmaz bir parçası olacak,” dedi.

2025 Sonuna Kadar 15 Şube Hedefi

Bankanın Genel Müdürü İlker Yeşil, ihracatçılara özel tasarlanmış finansal ürün ve hizmetlerin yanı sıra, danışmanlık hizmetleriyle de farklılaşacaklarını dile getirdi. “Bugün itibarıyla 4 şubemiz ve 270 çalışanımızla hizmet veriyoruz. 2025 yılı sonunda 15 şubeye ulaşmayı, yıl sonuna kadar ise 62 milyar liralık kredi hacmine erişmeyi hedefliyoruz,” diye konuştu.

Yeşil’in paylaştığı verilere göre, 31 Mart 2025 itibarıyla yaklaşık 20 milyar lira finansman desteği sağlandı. Şu ana kadar 550 ihracatçı firmaya kredi limiti tahsis edildi; bu sayının yıl sonuna kadar 1500’e çıkarılması planlanıyor.

Tarihi Değer, Modern Vizyon

Türk Ticaret Bankası, 112 yıllık geçmişinden aldığı güçle ihracatçının yanında durmayı ve Türkiye’nin üretim gücünü küresel pazarlarda daha da ileriye taşımayı amaçlıyor. Yenilikçi çözümleri, güçlü sermaye yapısı ve ihracatçıyı odağına alan stratejileriyle Türk bankacılık sektöründe yeni bir dönemi başlatıyor.