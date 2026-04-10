Çiçeklenme ve filizlenme dönemindeki badem ağaçlarının zarar görmemesi için üreticiler, saman balyaları ve badem kabuklarını yakarak dumanlama yöntemi uyguluyor. Gece saatlerinde başlayan bu çalışmalar, sabahın ilk ışıklarına kadar aralıksız devam ediyor. Amaç, bahçe içerisindeki sıcaklığı birkaç derece artırarak don riskini azaltmak.

Bölgede yaklaşık 900 rakımın üzerindeki alanlarda yoğunlaşan badem üretimi, soğuk hava koşullarından en fazla etkilenen tarımsal faaliyetler arasında yer alıyor. Üreticiler, özellikle önümüzdeki günlerde de devam etmesi beklenen soğuk hava nedeniyle tedbirlerini artırmış durumda.

Yetkililer de sahada üreticileri yalnız bırakmıyor. Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde bahçeleri ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceliyor ve çiftçilere teknik destek sağlıyor. Geçmiş yıllarda yaşanan don olaylarının yarattığı kayıplar, bu yıl erken uyarıların daha dikkatle takip edilmesine neden oldu.

Öte yandan ilçede binlerce ağacı kapsayan geniş badem üretim alanlarında, sezon için yüzlerce tonluk rekolte hedefleniyor. Ancak üreticiler, tüm hazırlıklara rağmen doğa koşullarına karşı temkinli yaklaşmayı sürdürüyor.

Demirci’de zirai don riski devam ederken, çiftçilerin gece mesaisi de sürüyor. Amaç, bir sezonluk emeği don olayına karşı koruyabilmek.