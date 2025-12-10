İşte 10 Aralık 2025 Çarşamba günü İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları…
Akaryakıt Fiyatları Neden Artıyor?
Küresel petrol piyasalarındaki yükseliş trendi, döviz kurundaki dalgalanmalar ve ÖTV artışları, pompaya yansıyan fiyatları doğrudan yukarı çekiyor. Bu nedenle sürücüler, günlük olarak değişen yakıt tarifelerini yakından takip ediyor.
10 Aralık 2025 Güncel Akaryakıt Fiyatları
İstanbul Akaryakıt Fiyatları
Avrupa Yakası
-
Benzin: 54,44 TL
-
Motorin: 55,10 TL
-
LPG: 28,51 TL
Anadolu Yakası
-
Benzin: 54,29 TL
-
Motorin: 54,95 TL
-
LPG: 27,88 TL
Ankara Akaryakıt Fiyatları
-
Benzin: 55,29 TL
-
Motorin: 56,13 TL
-
LPG: 28,40 TL
İzmir Akaryakıt Fiyatları
-
Benzin: 55,64 TL
-
Motorin: 56,47 TL
-
LPG: 28,33 TL
Sürücüler İçin Güncel Durum
Fiyatlar şehirler arasında birkaç kuruşluk farklarla değişirken, özellikle motorin ve benzin fiyatlarında yukarı yönlü hareketlilik dikkat çekiyor. LPG’de ise bölgesel farklılıklar daha belirgin şekilde öne çıkıyor.