İşte 10 Aralık 2025 Çarşamba günü İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları…

Akaryakıt Fiyatları Neden Artıyor?

Küresel petrol piyasalarındaki yükseliş trendi, döviz kurundaki dalgalanmalar ve ÖTV artışları, pompaya yansıyan fiyatları doğrudan yukarı çekiyor. Bu nedenle sürücüler, günlük olarak değişen yakıt tarifelerini yakından takip ediyor.

10 Aralık 2025 Güncel Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

Avrupa Yakası

Benzin: 54,44 TL

Motorin: 55,10 TL 8 Aralık 2025 Güncel Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları İçeriği Görüntüle

LPG: 28,51 TL

Anadolu Yakası

Benzin: 54,29 TL

Motorin: 54,95 TL

LPG: 27,88 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 55,29 TL

Motorin: 56,13 TL

LPG: 28,40 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 55,64 TL

Motorin: 56,47 TL

LPG: 28,33 TL

Sürücüler İçin Güncel Durum

Fiyatlar şehirler arasında birkaç kuruşluk farklarla değişirken, özellikle motorin ve benzin fiyatlarında yukarı yönlü hareketlilik dikkat çekiyor. LPG’de ise bölgesel farklılıklar daha belirgin şekilde öne çıkıyor.