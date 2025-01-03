Tek Çatı Altında Borç Yönetimi

Ziraat Bankası’nın başlattığı kampanya, farklı bankalarda veya finansal kurumlarda borcu bulunan ve ödeme zorluğu çeken bireylere yönelik hazırlandı. Borç kapatma kredisi, birden fazla kuruma olan borçların tek bir kredi altında birleştirilmesine olanak tanıyor. Bu sayede vatandaşlar, borçlarını daha kolay yönetebilecek ve ödeme süreçlerini daha düzenli bir hale getirebilecek.

Esnek Ödeme ve Uygun Faiz Oranları

Kampanya kapsamında, 100 bin TL’ye kadar borçlar için uygun faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleri sunuluyor. Bu sayede, borç sahipleri mali yüklerini hafifletme fırsatı yakalıyor.

Başvuru Süreci Kolay ve Hızlı

Ziraat Bankası, başvuru işlemlerini sadeleştirerek müşterilerinin zaman kaybetmeden borç transfer işlemlerini tamamlamalarını sağlıyor. Başvurular, Ziraat Bankası şubelerinden, mobil uygulama veya internet bankacılığı üzerinden hızlı bir şekilde yapılabiliyor.

Vatandaşlara Nefes Aldıracak Çözüm

Bu yeni kampanya, ekonomik zorluklarla mücadele eden ve ödeme planlarını düzenlemek isteyen vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor. Uzmanlar, bu tür kampanyaların bireylerin borç yükünü azaltmada ve finansal istikrar sağlamada önemli bir adım olduğunu belirtiyor.

Vatandaşların borç yükünü hafifletmeyi amaçlayan bu kampanya, 3 Ocak 2025 itibarıyla uygulanmaya başladı. Detaylı bilgi için Ziraat Bankası’nın resmi iletişim kanalları kullanılabilir.