Bu retrofit, filolarda kullanılan damperleri standartlaştırıyor, işletme maliyetlerini düşürüyor ve trenlerin bakım aralıklarını uzatıyor.



Dünyanın önde gelen demiryolu damper tedarikçilerinden biri olan ZF Aftermarket, geliştirme ve üretim uzmanlığını ZF süspansiyon damperleri ile demiryolu araçlarının retrofiti gibi yeni bir pazar segmentine uyguluyor. Pek çok özel zorluğu içeren bu alan, demiryolu endüstrisindeki güvenlik yönetmelikleri, yedek parçanın orijinal parçanın özelliklerine tam olarak uymasını ve operatör tarafından montaj için onaylanmasını gerektiriyor.

Raylı yolcu taşımacılığı uygulamalarının yüzde 95’ini kapsıyor

ZF Aftermarket, raylı yolcu taşıma uygulamalarının %95’ini kapsayan yeni modüler damper programı ile bu alana özel pek çok zorluğun üstesinden geliyor. Ürün Haziran 2025’ten itibaren Avrupa’dan başlayarak piyasaya sunuluyor.

Damperlerin, genellikle 1 – 1,5 milyon kilometre yol kat ettikten sonra, yani 6 ila 10 yıllık hizmet ömrünün sonunda değiştirilmesi gerekiyor. Raylı araç üreticileri, bir parti üretimde genelde farklı tedarikçilerden damper tedarik ettikleri için, operatörlerin damperleri değiştirilirken kullandıkları çözümü standartlaştırılması mantıklı bir hareket kabul ediliyor. Böylelikle tedarik süreci ve lojistik daha etkin hale getiriliyor. ZF ayrıca aşağıdaki avantajları da sunuyor:

· Daha düşük işletme maliyetleri: Amortisörler, tekerlekler, akslar ve ray altyapısı üzerindeki baskıyı en aza indirecek şekilde tasarlandıkları için uzun vadede bakım maliyetleri düşüyor.

· İyileştirilmiş tedarik zinciri: ZF’nin küresel organizasyonu, verimli üretim ağı ve çok sayıda bölgesel müşteri hizmetleri merkezi, her zaman güvenilir teslimat ve destek olanakları sunuyor. Böylece orijinal üreticiye bağımlılık azalıyor.

· Yüksek kaliteli ürün: ZF ürünleri en yüksek kalite kriterlerini karşılıyor. Bu sayede raylı sistem müşterileri için yüksek konfor ve daha uzun araç hizmet ömrü garanti altına alınıyor.

Raylı sistemlerde ZF damper retrofit için kılavuz:

1. Müşteri, ZF Aftermarket’e mevcut damperin özelliklerini aktarıyor. Bu özellikler arasında çizim ya da ilk üreticiden alınan damper özellikleri bulunuyor.

2. ZF mühendisleri, gelen bilgileri referans alarak modüler damper kitine dayalı, aynı performansı sunan damperin tasarımını gerçekleştiriyor.

3. Damperler ZF’nin kendi üretim planları doğrultusunda seri üretime alınıyor ve istenen miktarda yerel lokasyonda teslim ediliyor.

ZF Aftermarket Endüstriyel İş Kolu Global Başkanı Marco Neubold, konuyla ilgili değerlendirmesinde “Yeni retrofit programımız bir dönüm noktası niteliğinde. ZF’nin küresel mühendislik uzmanlığı ve yerel satış ağı sayesinde, müşterilerimizin diğer tedarikçilere olan bağımlılığını azaltıyoruz. Demiryolu işletmecileri, güvenilir teslimatlar ve benzersiz bir destek yapısından yararlanıyor."