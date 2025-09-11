Zeren Group, şık tasarımı ve teknolojik donanımlarıyla konforu ve güvenliği bir arada sunan yeni otobüsünü, Sultanlar Ligi’nde ve CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi’nde forma terleten Zeren Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı’nın kullanımına tahsis edecek. Mercedes-Benz Türk bayisi Gelecek Otomotiv tarafından satış işlemleri yapılan otobüs, özel tasarımıyla Zeren Spor Kulübü’nün değerli sporcularını taşımak üzere yollara çıkıyor.

Zeren Group Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su, Zeren Spor Kulübü Başkanı Mustafa Yiğit Zeren, “1973 yılında temellerini attığımız Zeren Group ile ülke ekonomisini desteklemenin yanında topluma ve gençlerimize değer katmayı da görev edindik. Spora yaptığımız yatırım da bu anlayışın en önemli parçalarından biri oldu. Bizim için spor, sadece maç kazanmak ya da skor tabelasına yazılan rakamlardan ibaret değildir. Spor; gençlerimize disiplin, azim ve takım ruhu kazandıran, geleceğe dair umutlarını besleyen uzun soluklu bir yolculuktur. Bu yolculuğun en önemli unsurlarından biri ise güvenli, konforlu ve zamanında yapılan seyahatlerdir. Çünkü sporcularımızın sağlığı, motivasyonu ve sahadaki performansı; sahaya giden her kilometrede hissettikleri konforla doğrudan bağlantılıdır. Biz inanıyoruz ki maç aslında sahada değil, otobüsün kapısından içeri adım atıldığında başlar. Gelecek Otomotiv’in desteğiyle satın aldığımız Mercedes-Benz takım otobüsümüz de bu nedenle sadece bir ulaşım aracı değil; Ankara’dan yükselen büyük hayalimizi geleceğe taşıyan bir semboldür” diye konuştu.

Gelecek Otomotiv Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, Bekir Koman konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Mercedes-Benz Türk bayi Gelecek Otomotiv olarak müşterilerimize kaliteli, güvenilir ve sürdürülebilir ulaşım çözümleri sunuyoruz. Bu süreçte edindiğimiz deneyim, bizlere her teslimatın yalnızca bir araç devrinden ibaret olmadığını, aynı zamanda bir güven ilişkisi ve uzun vadeli bir iş ortaklığı anlamı taşıdığını gösterdi. Zeren Group gibi köklü ve dinamik bir yapıya sahip bir firma ile bu teslimatı gerçekleştirmek, bizim için ayrıca anlamlı. Travego 16 2+1 gerek teknik özellikleri gerekse sürüş ve yolcu konforu açısından sektörde fark yaratan bir model. Otobüsün amiral gemisi modelinin Zeren Spor Kulübü sporcularının ulaşımlarında kullanılacak olması bizleri ayrıca gururlandırıyor. Yeni araçlarının Zeren Group’a ve Zeren Spor Kulübü’ne hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Ahmet Burak Batumlu teslimat töreninde yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bugün sadece bir otobüs teslim etmiyoruz; Zeren Spor Kulübü’ne bir takım arkadaşı daha kazandırıyoruz. Çünkü bu otobüs, tıpkı bir voleybol takımı gibi güçlü, disiplinli ve uyum içinde çalışıyor. Otobüsümüzün takım içindeki rolünü aktarmam gerekirse; güvenlik donanımlarımızı takımın liberosu gibi düşünebilirsiniz. Rakipten gelen her topu nasıl karşılıyorsa, otobüsümüz de yolda karşılaşabileceğiniz tüm zorluklara aynı titizlikle karşılık veriyor. Konfor özelliklerimiz ise takımın pasörü gibi. Nasıl ki pasör oyunu en iyi şekilde organize edip topu doğru noktaya ulaştırıyorsa, bu otobüs de sporcularımızı en rahat şekilde, yorgunluk hissettirmeden maçlara ulaştırıyor. Motor gücü ve performansı, takımın smaçörlerine benzer. Sahada sert ve etkili vuruşlarıyla fark yaratırlar; otobüsümüz de aynı şekilde güçlü motoruyla her yol koşulunda farkını ortaya koyar. Dayanıklılık ve uzun ömürlü kullanım ise takımın orta oyuncuları gibidir. Sahada her zaman blokta dimdik duran, takımı ayakta tutan o oyuncular gibi, bu otobüs de uzun yıllar boyunca takımın güvenilir desteği olacaktır. Ve son olarak, ileri teknoloji sistemlerimiz takımın takım kaptanıdır. Oyun disiplinini sağlayan, arkadaşlarını yönlendiren kaptan gibi, teknoloji de bu otobüsün tüm özelliklerini uyum içinde çalıştırır. Kısacası; bugün Zeren Spor Kulübü, sadece bir otobüs değil, sahada sizinle omuz omuza mücadele edecek yeni bir takım arkadaşına kavuşuyor. Biz inanıyoruz ki, bu araç da sizlerle birlikte nice galibiyetlere yol alacak. Bu güzel iş ortaklığında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Zeren Spor Kulübü’ne Sultanlar Ligi’nde ve CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi'nde başarılarla dolu bir sezon diliyoruz”dedi.