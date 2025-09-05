görüldü.

Türkiye İtibar Akademisi tarafından gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi, her yıl en az 72 ilde yapılan ve ortalama 16 bin kişinin katılımıyla tamamlanan anket çalışmalarıyla Türkiye’nin en itibarlı markalarını belirliyor. Yurtiçi Kargo, son 6 yıl boyunca lojistik ve kargo sektöründe zirvedeki konumunu koruyarak güven, sadakat ve itibarıyla öne çıkmayı başardı. Bu istikrarlı başarısı sonucunda marka, Türkiye’nin güvenilen markası unvanını da alarak sektördeki liderliğini pekiştirdi.

Fatih Önyol: “Müşterilerimizin güveni en büyük ödülümüz”

Konuyla ilgili açıklama yapan Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, elde edilen başarının yalnızca bir ödül değil, aynı zamanda markanın gelecek vizyonunun da bir göstergesi olduğunu vurguladı:

“Yurtiçi Kargo olarak 40 yılı aşkın süredir müşteri memnuniyetini ve güvenini işimizin merkezine koyuyoruz. Bugün aldığımız bu ödül, milyonlarca müşterimizin bize duyduğu güvenin somut bir karşılığıdır. Çalışma arkadaşlarımızın özverili gayreti, teknolojik yatırımlarımız ve yenilikçi lojistik çözümlerimizle sektörümüzde öncü olmayı sürdürüyoruz. Bizim için en büyük ödül, müşterilerimizin kargolarını gönül rahatlığıyla bize emanet edebilmesidir.”

“Yatırımlarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz”

Önyol, önümüzdeki dönemde de yatırımlarına hız kesmeden devam edeceklerini belirterek şunları ekledi:

“Türkiye’nin dört bir yanında hizmet veren güçlü altyapımızı sürekli geliştiriyoruz. Dijitalleşme, otomasyon ve yeşil lojistik uygulamalarına yaptığımız yatırımlar, yalnızca bugünün değil, geleceğin de ihtiyaçlarına yanıt vermek için. Sürdürülebilirlik anlayışıyla filomuza kattığımız elektrikli araçlardan, operasyon merkezlerimizdeki robot teknolojilerine kadar attığımız her adım, markamızın güvenilirliğini daha da pekiştiriyor. Hedefimiz, yalnızca Türkiye’nin değil, bölgenin de en güvenilir lojistik markası olarak değer yaratmaya devam etmek.”

“Güvenin gücüyle yolumuza devam ediyoruz”

Son olarak Önyol, aldıkları ödülün çalışanlardan müşterilere, iş ortaklarından tüm topluma kadar geniş bir kesimin başarısı olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

“Güven, bir markanın sahip olabileceği en değerli hazinedir. Bu ödül, Yurtiçi Kargo’nun yalnızca bir kargo şirketi değil, Türkiye’nin güven odaklarından biri olduğunun kanıtıdır. Biz, bu güvenin gücüyle yolumuza daha kararlı ve daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz.