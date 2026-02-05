Söz konusu haftada gerçek kişilerin döviz mevduatı 7 milyar 582 milyon dolar artarak 160 milyar 770 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde tüzel kişilerin döviz mevduatı ise 317 milyon dolar azalarak 77 milyar 482 milyon dolar seviyesine geriledi.

Gerçek ve tüzel kişilerin toplam döviz mevduatı, 30 Ocak ile biten haftada 7 milyar 265 milyon dolar artışla 238 milyar 252 milyon dolar olarak gerçekleşti. TCMB dolar alış kuru, 23 Ocak kapanışında 43,2247 seviyesindeyken 30 Ocak itibarıyla 43,3443’e yükseldi. Kur etkisiyle birlikte yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatının TL karşılığı 350,6 milyar TL artarak 10 trilyon 315,2 milyar TL’ye ulaştı.

Aynı dönemde yurt içi yerleşiklerin TL mevduatı ise 407,6 milyar TL azalarak 15 trilyon 208,7 milyar TL oldu. Böylece toplam mevduat içerisinde döviz mevduatının payı 1,52 puan artarak yüzde 40,4 seviyesine çıktı.

Öte yandan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık verilere göre, kur korumalı mevduat (KKM) hesapları 30 Ocak ile biten haftada gerileme gösterdi. KKM bakiyesi dolar bazında 6 milyon dolar azalarak 67 milyon dolar olurken, TL bazında ise 232 milyon TL düşüşle yaklaşık 3 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.