Sektör verileri, e-ticaret üzerinden yapılan kıymetli maden satışlarının son 3-4 yılda istikrarlı bir büyüme sergilediğini ortaya koyuyor. Online satışların toplam pazar içindeki payı henüz sınırlı olsa da, büyüme hızının fiziki mağazaların üzerinde olduğu ifade ediliyor. Uzmanlar, dijital platformlara duyulan güvenin özellikle genç ve orta yaş yatırımcılar arasında her geçen yıl arttığına dikkat çekiyor.

Sektörde uzun süredir faaliyet gösteren, yaygın hizmet ağı ve kurumsal altyapıya sahip firmaların dijital platformlarda daha görünür hale gelmesi dönüşümü hızlandıran unsurlar arasında yer alıyor. Bu firmalardan biri olan Altın Anne, güven odaklı dijital satış modeliyle öne çıkıyor.

“Dijitalleşme yatırımcıya güven ve konfor sağlıyor”

Altın Anne Kurumsal İletişim Sorumlusu Ecem Karaman, dijitalleşmenin sektöre sunduğu avantajlara ilişkin değerlendirmesinde, “Altın alımında dijital kanallar tüketiciye hem güven hem de konfor sunuyor. İşlemlerin kayıt altında olması, ürün bilgilerinin şeffaf şekilde sunulması ve sigortalı kargo ile kapıya teslimat, tercihleri doğrudan etkiliyor. Yatırımcılar, altını fiziksel olarak taşımadan, kaybolma ya da çalınma riski olmadan yatırım yapmanın rahatlığını yaşıyor” dedi.

Karaman, dijital platformlarda ayar, gramaj ve içerik bilgilerinin net biçimde paylaşılmasının tüketicide güven duygusunu artırdığını, özellikle yatırımlık ürünlerde “orijinal mi, ayarı doğru mu” gibi soru işaretlerinin büyük ölçüde ortadan kalktığını belirtti.

Gümüşe ilgi artıyor

Online alışverişte en çok tercih edilen ürünler arasında gram altın, Darphane basımı ürünler, ziynet ve cumhuriyet altınları ile düşük işçilikli takılar bulunuyor. Yatırım amaçlı bileziklerin ise likiditesi ve düşük işçilik maliyeti nedeniyle dijital kanallarda öne çıktığı kaydediliyor.

Altına ek olarak gümüş ürünlere olan ilginin de arttığı gözlemleniyor. Daha düşük bütçelerle yatırım yapmak isteyen tüketicilerin gümüşü alternatif bir yatırım ve değer saklama aracı olarak tercih ettiği, özellikle online satışlarda işlem adedinin yükseldiği belirtiliyor.

Küresel ölçekte de benzer bir eğilimin yaşandığına dikkat çekilirken; Avrupa, Körfez ülkeleri ve Asya pazarlarında dijital altın ve gümüş satışlarının payının her geçen yıl arttığı ifade ediliyor. Uzmanlar, önümüzdeki dönemde dijital kanalların kıymetli maden ticaretinde kalıcı ve tamamlayıcı bir rol üstleneceğini vurguluyor.