Bakan Işıkhan’ın açıklamasına göre, tecil ve taksitlendirme işlemlerinde artık peşin ödeme şartı aranmayacak. Böylece borcunu yapılandırmak isteyen vatandaşlar, başlangıçta ek bir ödeme yapmadan doğrudan taksitlendirme imkanından yararlanabilecek.

Yeni düzenleme yalnızca peşinat şartının kaldırılmasıyla sınırlı kalmadı. Tecil kapsamında oluşturulan ödeme planlarında ilk taksit dahil tüm taksitlerin eşit tutarlarda ödenebilmesinin önü açıldı. Bu değişiklikle ödeme planlarının daha öngörülebilir ve sürdürülebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

Bakan Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede düzenlemenin borç yükünü hafifletmeyi amaçladığını belirterek, SGK’ya prim borcu bulunan vatandaşların ödeme süreçlerini kolaylaştırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Uygulamanın, özellikle küçük işletmeler ve bireysel sigortalılar açısından nakit akışını rahatlatması ve yapılandırmaya olan ilgiyi artırması bekleniyor.