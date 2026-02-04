Kurum, söz konusu düzenlemenin sağlıklı şekilde hayata geçirilebilmesi için bankalara 3 ay uyum süresi tanıdı.

BDDK tarafından bankalara gönderilen talimat yazısında, müşteri mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla dijital kanallar üzerinden gelir belgelerinin temini ve teyidine yönelik süreçlerin oluşturulması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, eğitim ve sağlık harcamalarının yeni kredi kartı limit düzenlemesinden olumsuz etkilenmemesi için gerekli sistemsel ve operasyonel altyapı çalışmalarının yapılması istendi.

Kurum, bankaların en geç 3 ay içerisinde gerekli sistemsel altyapıyı tamamlamalarını ve tüm operasyonel süreçleri eksiksiz şekilde hayata geçirmelerini talep etti. Bunun yanı sıra, uyum sürecinde atılması planlanan adımları içeren yol haritasının, kuruluş birlikleri aracılığıyla BDDK’ye iletilmesi gerektiği belirtildi.

Söz konusu düzenleme ile kredi kartı limitlerinin müşteri gelirleriyle uyumlu hale getirilmesi ve finansal tüketicinin korunmasının güçlendirilmesi amaçlanıyor. Eğitim ve sağlık gibi temel harcamaların ise bu kapsamda korunmaya devam edeceği ifade edildi.